Libertà per Doina | che uccise Vanessa con un ombrello dopo una spinta in metro

SemiLibertà per Edlira - la madre che ammazzò le sue tre figlie : Francesca Bernasconi L'ex marito e padre delle tre bambine non l'ha perdonata: "Per me Edlira è morta 5 anni fa" A poco più di 5 anni dalla strage di Chiuso, un quartiere alla periferia di Lecco, Edlira ha ottenuto la Semilibertà. La donna, 38 anni all'epoca dei fatti, nella notte tra l'8 e il 9 marzo del 2014 dilaniò i corpi delle tre figlie, di 13, 10 e 3 anni, con decine di coltellate. Il processo, nel 2015, aveva assolto la madre ...

Salman Rushdie in Italia : “La Libertà d’espressione è in pericolo in tutto il mondo” : Intervista esclusiva allo scrittore indiano naturalizzato britannico Salman Rushdie, presente a Napoli per Le Conversazioni 2019, sui temi delle migrazioni di massa, libertà di stampa, Brexit e del suo amore per l'Italia e per i libri di Elena Ferrante. Con un videomessaggio di Roberto Saviano a cui l'autore de "I figli delle mezzanotte" e "Versi satanici" si sente legato da sincera amicizia.Continua a leggere

L'integrazione in piscina : quel bagno con il burkini per la Libertà delle donne : Pina Francone L'iniziativa in un impianto di Grenoble, in Francia, dove alcune ragazze hanno sfidato il divieto in vigore Un tuffo in piscina in burkini per dire no al divieto in vigore in alcuni impianti. È il blitz di una decina di militanti di un'associazione, che ha voluto così contestare il regolamento di alcune piscine pubbliche. Succede a Grenoble, Francia sud-orientale, dove un gruppo di donne ha voluto manifestare per la ...

Fifa 20 : in arrivo la Copa Libertadores e le altre competizioni per club sudamericane? : Proseguono i rumors relativi a Fifa 20! Una delle ultime indiscrezioni che circola è quella che vede EA Sports in fase avanzata di trattativa per l’acquisizione dei diritti d’immagine della Copa Libertadores, in un certo senso l’equivalente della Champions League per il Sud America, e delle altre competizioni per club latinoamericane, come la Copa Sudamericana […] L'articolo Fifa 20: in arrivo la Copa Libertadores e le ...

Mosca - pugno duro su marcia per Libertà stampa. Oltre 400 fermi - anche Navalny passerà notte in commissariato : Il blogger di opposizione russa Aleksey Navalny passerà la notte in commissariato. Ma non sarà il solo. Sono ben Oltre 400 i fermati durante l'odierna marcia a sostegno del reporter di Medusa Ivan Golunov e contro la fabbricazione di casi criminali su giornalisti scomodi, secondo OVD-Info. E ci sono molti giornalisti tra i detenuti, che vestivano la maglia con quello slogan che è diventato ormai l'inno di questa strana vicenda: "Io/noi siamo ...

Ritorno alla Libertà per la tartaruga Eleonora : la caretta caretta riabilitata dall’acquario di Livorno : Domani, martedì 11 giugno, è il giorno designato per la liberazione della tartaruga caretta caretta Eleonora, riabilitata presso il Centro recupero dell’Acquario di Livorno, uno dei quattro centri toscani, facenti parte della rete dell’Osservatorio Toscano per la biodiversità. La liberazione avverrà nell’ambito di un evento che inizia alle 10 presso l’Auditorium dell’Acquario di Livorno durante il quale verranno ...

Legge Merlin - per la Consulta “la Libertà sessuale è un diritto ma non giustifica il favoreggiamento della prostituzione” : Secondo la Corte costituzionale, la scelta di “vendere sesso” è quasi sempre determinata da fattori che limitano e condizionano la libertà di autodeterminazione dell’individuo, anche nell’attuale momento storico e al di là dei casi di “prostituzione forzata”. In questa materia, lo stesso confine tra decisioni autenticamente libere e decisioni che non lo sono è spesso labile. È, questo, il senso della ...

Rissa in Erasmus a Cadice - l'avvocato : «Chiesta la Libertà per Emilio» : «Abbiamo presentato la richiesta di scarcerazione per Emilio Di Puorto che ho incontrato in carcere, ieri mattina, dopo la conferenza stampa tenutasi nell'albergo Alfonso XIII a...

Panda albino scoperto in Cina - è tutto bianco con gli occhi rossi : una rarità in Libertà : Un Panda tutto bianco è stato immortalato dalle telecamere nella Wolong National Nature Reserve in Cina, si tratta di un esemplare albino che non mostra macchie sul corpo e che ha gli occhi rossi. Vediamo insieme cosa c’è da sapere sul rarissimo Panda albino appena scoperto in Cina. Gli esperti fanno sapere che l’animale è stato immortalato delle telecamere a infrarossi presenti nella Wolong National Nature Reserve, nella provincia cinese di ...

Tre generazioni di donne in lotta per la loro Libertà : Valentina ha dodici anni e abita con una nonna religiosa e severa e una madre inafferrabile e bellissima. Il padre viaggia spesso per lavoro e ogni tanto torna a trovarla nella vecchia casa di campagna dove vive.E` l’estate del 1996 quando il corpo di Valentina inizia a cambiare, le sue amicizie si fanno più intense quasi destinate a non finire mai, la sua sessualità si svela, mentre la casa sembra animarsi di strani presagi. ...

Assange spia - l’accusa che fa temere per Libertà di stampa Usa. Il fondatore di WikiLeaks : “E’ la fine del giornalismo - del Primo emendamento” : Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, un editore è stato incriminato per il suo lavoro. Appellandosi all'Espionage Act, il governo ha accusato, ottenendo poi l'incriminazione dal grand jury - che ha analizzato il caso - di Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks, su cui pesano in tutto 18 capi d'accusa (uno risale allo scorso anno). L'incriminazione solleva le preoccupazioni e la protesta di giornalisti e associazioni per i ...

L'Europa per gli under 25? Uguaglianza - Libertà e dignità : I risultati di un sondaggio L'Espresso realizzato via Internet con oltre 1200 interviste ai giovani elettori dai 18 ai 25 anni. Che criticano la Ue ma si sentono europeisti. E che a Bruxelles chiedono Uguaglianza, libertà e dignità umana "Cara Ue, ecco cosa vogliamo noi giovani" "

Siena - incidente bus : autista rimesso in Libertà con divieto di guida per un anno : Gabriele Laganà L’uomo alla guida del bus resta, però, indagato dalla Procura di Siena per omicidio stradale e lesioni con l'aggravante della distrazione Il Gip del Tribunale di Siena ha convalidato l'arresto dell’autista del bus che ieri mattina si è ribaltato sulla superstrada Autopalio Siena-Firenze. L’incidente ha causato la morte di una guida turistica russa e il ferimento di altre 37 persone che viaggiavano a bordo del ...

Libertà per l'insegnamento - presidio dell'USB scuola a Pescara in sostegno della prof.ssa Dell'Aria : Pescara - #usbscuola#nastriniliberiuniti #sospendetecitutti #repressione #teacherpride #costituzione #art21 #art33 La petizione lanciata da USB scuola ha raggiunto le 200.000 firme (http://chng.it/vwFLc2qq). Mercoledì 22 maggio i delegati USB scuola consegneranno le firme al Provveditore di Palermo che ha emesso la sanzione nei confronti della prof.ssa Dell’Aria e giovedì 23 al Presidente ...