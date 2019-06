Formula 1 | Binotto sferza la Ferrari | “bisogna assolutamente capire cosa non ha

Formula 1 – Il risultato del Gp di Francia e la frecciatina di Hamilton : Binotto risponde a Lewis : Mercedes imprendibile, Mattia Binotto analizza il weekend del Gp di Francia, rispondendo alla frecciatina lanciata da Hamilton ieri nel post qualifiche Lewis Hamilton è il vincitore del Gp di Francia: il britannico della Mercedes non ha avuto rivali oggi a Le Castellet, lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Bottas ed il giovane monegasco della Ferrari Charles Leclerc. Quarto posto invece per Max Verstappen, seguito da ...

Formula 1 – I passi avanti e i problemi di Vettel in pista al Paul Ricard - Binotto ammette : “Seb non a suo agio - ma…” : Mattia Binotto commenta il risultato della Ferrari alle qualifiche del Gp di Francia: le parole del team principal del Cavallino Qualifica dolce-amara per la Ferrari oggi a Le Castellet: Charles Leclerc ha chiuso al terzo posto, regalando un timido sorriso al team, consapevole di non poter nulla oggi in pista contro le Mercedes, mentre Sebastian Vettel non è riuscito a far meglio del settimo posto. “Sapevamo già che questo weekend ...

Formula 1 – Mattia Binotto chiude il caso Vettel : “delusi per la Ferrari - i tifosi e questo sport meglio non andare oltre” : Mattia Binotto chiude il caso riguardante la penalizzazione di Vettel in Canada: il team principal della Ferrari taglia corto mostrando però tutta la sua delusione per l’esito del giudizio sul ricorso presentato alla scuderia di Maranello Amarezza e delusione, sono questi i sentimenti che dominano il mood in casa Ferrari a Le Mans. In attesa che, magari, i risultati in pista regalino qualche motivo per sorridere, tiene banco la ...

Formula 1 – Binotto rinforza la Ferrari - reclutati 5 nuovi ingegneri : c’è anche un ex Mercedes! : Il team principal della Ferrari ha rinforzato l’organigramma nelle ultime settimane, ingaggiando ben cinque nuovi ingegneri La Ferrari non sta a guardare, la piega che ha preso il Mondiale di Formula 1 non piace affatto a Mattia Binotto che, oltre a darci dentro dal punto di vista lavorativo, ha anche rinforzato la struttura interna della scuderia. LaPresse/Andrea Giovanelli Nelle ultime settimane infatti, precisamente alla vigilia ...

Formula 1 - Mattia Binotto : “In Francia avremo qualche piccola evoluzione - ma non sarà la soluzione a tutti i nostri problemi” : In casa Ferrari cresce l’attesa in vista di una settimana potenzialmente fondamentale specialmente dal punto di vista psicologico per il resto del Mondiale di Formula 1 2019, dato che oltre alla decisione definitiva sul caso Vettel andrà in scena nel weekend il Gran Premio di Francia. Sul circuito del Paul Ricard la scuderia di Maranello è chiamata a confermare le ottime prestazioni messe in mostra a Montreal anche se la conformazione del ...

Formula 1 – La Ferrari in Francia con importanti novità - ma Binotto frena l’entusiasmo : “non sarà la soluzione ai problemi” : Mattia Binotto ed il lavoro Ferrari in vista del Gp di Francia: le parole del team principal del Cavallino alla vigilia della gara del Paul Ricard E’ tutto pronto per un nuovo weekend di gara di Formula 1: dopo la tanto discussa gara di Montreal i piloti non vedono l’ora di tornare in pista, in Europa, per un nuovo appuntamento della stagione 2019. Occhi puntatissimi sulla Ferrari ed in particolar modo su Vettel, che andrà ...

Formula 1 - Binotto spaventa i tifosi della Ferrari : “ecco cosa ci serve per raggiungere la Mercedes” : Il team principal della Ferrari ha parlato del gap attuale con la Mercedes, sottolineando cosa serva alla ‘Rossa’ per ridurlo L’appuntamento in Francia si profila all’orizzonte, la Ferrari ancora non ha portato a casa nessuna vittoria, nonostante Vettel abbia tagliato per primo il traguardo a Montreal. La penalità inflitta al tedesco però ha ribaltato il verdetto della pista, lasciando al Cavallino solo il secondo ...

Formula 1 - niente appello ma nessuna resa : Binotto annuncia battaglia legale dopo la penalità a Vettel : Il team principal della Ferrari svela come il Cavallino non abbia assolutamente deposto le armi, annunciando battaglia in altre sedi diverse dal Tribunale della FIA La Ferrari non presenterà appello al Tribunale della FIA per la penalità inflitta a Vettel in Canada, ma sicuramente non deporrà le armi. Mattia Binotto infatti ha rivelato ai microfoni di Rai 2 la volontà del Cavallino di andare fino in fondo, rivolgendosi ad altri ...

Formula 1 - colpo di scena in casa Ferrari : ecco la decisione di Binotto sull’appello da presentare alla FIA : Il team principal della Ferrari ha deciso di non presentare appello alla FIA in seguito alla penalità inflitta a Vettel in Canada Il risultato del Gp del Canada è definitivo, la Ferrari infatti ha deciso di non presentare appello alla FIA, nonostante il preannuncio di reclamo arrivato nell’immediato dopo gara in Canada. photo4/Lapresse Secondo quanto riferiscono il Daily Mail e la testata tedesca Motorsport Magazin, Mattia Binotto ha ...

Formula 1 - Binotto non usa mezzi termini : “quello che dice Wolff non mi interessa - il vincitore per noi è Vettel” : Il team principal della Ferrari ha espresso il proprio disappunto dopo la gara di Montreal, riordinando però subito le idee in vista del prossimo appuntamento Furia e delusione in casa Ferrari dopo il Gp del Canada, la penalizzazione di Vettel ha lasciato con l’amaro in bocca il team di Maranello, costretto a vedersi sfuggire di mano una vittoria ottenuta in pista. photo4/Lapresse Sulla questione è intervenuto Mattia Binotto ai ...

Formula 1 – Il bel discorso di Binotto e il folle urlo di Vettel : il team radio Ferrari dopo la pole di Seb in Canada è pazzesco [VIDEO] : Un team radio pazzesco in casa Ferrari: Binotto si congratula con Vettel, Seb esplode in un urlo di gioia dopo aver conquistato la pole position del Gp del Canada Sebastian Vettel ha ritrovato il sorriso, che da troppo tempo mancava sul suo volto: il tedesco della Ferrari ha conquistato ieri la pole position del Gp del Canada, beffando Lewis Hamilton sul circuito di Montreal. Una gioia immensa per Vettel e per la Ferrari, manifestata in un ...

Formula 1 – Entusiasmo Ferrari - Binotto : “Vettel meritava la pole! Ora occhio alla gara - abbiamo una missione!” : Mattia Binotto si gode la pole position di Sebastian Vettel in Canada: il team principal della Ferrari però sottolinea come serva dare il massimo soprattutto durante la gara di domani La Ferrari chiude le qualifiche del Gp del Canada in pole position! Sebastian Vettel si piazza davanti a tutti al termine del Q3, strappando la prima posizione a Lewis Hamilton proprio nel giro finale. Terzo posto per Sebastian Leclerc, pronto a mettere ...

Formula 1 - a tutto Binotto : “questa Ferrari come quella di Schumacher. Arrivabene? Quella sfuriata in Giappone…” : Il team principal della Ferrari ha parlato della situazione che si respira in casa Ferrari, esprimendo le proprie considerazioni La situazione non è per niente semplice, la Ferrari arranca e non riesce a tener testa alla Mercedes, riuscita a vincere le prime sei gare della stagione con cinque doppiette consecutive. Lapresse Il progetto rosso ha senza dubbio più di un problema, lacune consistenti che Mattia Binotto e i suoi ingegneri stanno ...

Formula 1 – Ferrari - la promessa di Binotto : “in Canada niente errori. Sappiamo di non essere competitivi ma…” : Mattia Binotto analizza la gara del Canada, tracciato potenzialmente favorevole alla Ferrari: il team principal della Rossa spiega che non ci saranno modifiche sulla SF90, ma assicura “zero errori” Nessuna modifica alla monoposto, ma anche nessun dei gravi errori che hanno condizionato le prime gare. In sintesi è questo il pensiero di Mattia Binotto in vista del Gp di Montreal. La gara del Canada la scorsa stagione ha sorriso ...