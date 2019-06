Flavia Pennetta incinta | Fabio Fognini papà bis

ilgiornale

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Paola Francioni Saranno nuovamente genitori, due dei tennisti italiani più forti di tutti i tempi che sono uniti da un fortissimo amore dal 2013. Per loro un nuovo arrivo in famiglia dopo Federico, nato nel 2017 Nuova cicogna in arrivo per la coppia d'oro del tennis italiano.saranno presto nuovamente genitori. Come anticipato dal settimanale Chi in edicola, i due stanno trascorrendo una vacanza di assoluto relax a Formentera inseme al loro primogenito Federico dopo le ultime fatiche disui campi internazionali. Sembra essere l'anno giusto per, che ha tagliato un traguardo importantissimo per la sua professione. È entrato nella top ten dei tennisti più forti del mondo, il primo italiano dopo quarantuno anni, e questo gli ha regalato grandissima fiducia per il futuro, allontanando l'ipotesi ...

viajandoperdido : Fabio Fognini e Flavia Pennetta, relax al mare: l’ex tennista è in dolce attesa - RivieraSportit : Il tennista armese Fabio Fognini e Flavia Pennetta in attesa del secondo figlio, l'anticipazione di 'Chi?' - ETtala68 : Fabio Fognini e Flavia Pennetta: cicogna in arrivo -