El Shaarawy se ne va in Cina | quanto prende di ingaggio? Ecco le cifre da non credere

CALCIOMERCATO ROMA/ El Shaarawy in Cina - Diawara libera Manolas : le spine di Petrachi : CALCIOMERCATO ROMA , le ultime notizie. El Shaarawy venduto in Cina , Diawara ha detto sì e libera Manolas al Napoli. Petrachi nuovo ds, è ufficiale.

Un Faraone… in Cina! Lo Shanghai Shenhua tenta El Shaarawy : offerta shock per il calciatore della Roma : Stephan El Shaarawy cercato dallo Shanghai Shenhua: il club cinese sarebbe pronto ad offrire un contratto incredibile all’esterno della Roma Da quando in qua i Faraoni si trovano in Cina? Il calciomercato è capace di riscrivere anche la storia. Lo Shanghai Shenhua, club che milita nella massima serie cinese, avrebbe messo gli occhi su Stephen El Shaarawy. Dopo aver incassato il no di Ivan Perisic, la squadra nella quale milita l’ex Inter ...