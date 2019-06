Calciomercato Juve | vicino il ritorno di Buffon

Calciomercato Juventus : “Buffon in bianconero?” - la risposta del suo agente : “Può darsi che i bianconeri abbiano pensato a lui nel caso parta Perin“. Così Silvano Martina, storico agente di Gigi Buffon, conferma a SportMediaset il possibile clamoroso ritorno in bianconero del 42enne portiere di Carrara. Sulle condizioni fisiche dell’ex Psg, l’agente ha rassicurato: “Ha 42 anni ma sta ancora bene, gli piace giocare a pallone, mettersi a disposizione e alla prova. Se gli capiterà ...

Calciomercato Juventus - Cancelo : il Manchester City non avrebbe ancora alzato l'offerta : Il Calciomercato della Juventus ha il suo tormentone anche per quanto riguarda le uscite. Cancelo da settimane viene accostato al Manchester City: l'accordo sarebbe vicinissimo ma i dettagli non sarebbero stati ancora definiti, e per questo motivo si tarderebbe a chiudere l'affare. La trattativa comunque sembra ben impostata e con ogni probabilità andrà in porto, ma al termine dell'ultimo incontro tenutosi pochi giorni fa a Londra non è ancora ...

Calciomercato Atalanta : si segue la linea Juventus : mi elimini? Ti compro : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta continua a lavorare sul mercato per regalare una squadra da Champions a Gasperini. Dopo la Juventus che ha preso Cristiano Ronaldo, che l’ha eliminata dalla Champions, e sta provando a prendere de Ligt, autore di un gol decisivo per l’Ajax all’Allianz Stadium, gli orobici provano a percorrere la stessa strada. Mi elimini? Allora ti compro. L’ultima idea ...

Calciomercato Juventus - potrebbero arrivare De Ligt - Rabiot e Chiesa : La Juventus è pronta ad investire sul mercato, con l'intento di regalare giocatori di qualità e funzionali al gioco offensivo del nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri. I rinforzi dovrebbero riguardare tutti i settori, difesa, centrocampo e settore avanzato: proprio per la difesa sarebbe vicinissimo l'arrivo di De Ligt dall'Ajax, la Juventus sembrerebbe infatti in vantaggio su Barcellona (che spenderà la maggior parte del budget di mercato per ...

Calciomercato Juventus - ore decisive per l’arrivo di De Ligt : gli aggiornamenti : La giornata di oggi potrebbe essere decisiva per sbloccare l’operazione De Ligt, la Juventus infatti conta di raggiungere un accordo con l’agente del giocatore La Juventus fa sul serio per De Ligt, i contatti proseguono e quella di oggi potrebbe essere la giornata decisiva per compiere i passi decisivi verso l’attesa fumata bianca. Il club bianconero vuole al più presto raggiungere l’intesa con Mino Raiola, agente ...

Calciomercato Juventus – Pazza idea per la porta : si pensa al ritorno di Gigi Buffon : Dopo l’addio al PSG Gigi Buffon è attualmente sul mercato: la Juventus pensa al possibile ritorno del suo ex numero 1 Il mercato estivo regala suggestioni incredibili, in grado di far sognare i tifosi. In casa Juventus ci si aspettano sempre grandi cose, ma questa volta, gli ultimi rumor di mercato parlano di un possibile grande ritorno. Secondo quanto riportato dalla ‘Rosea’, il club bianconero avrebbe offerto a Buffon ...

Calciomercato Juventus - sarebbe possibile il ritorno di Buffon : "Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano". Non c'è miglior canzone del capolavoro di Antonello Venditti per spiegare e descrivere il clamoroso possibile ritorno di Gigi Buffon all'amata (e mai dimenticata) Juventus. Secondo quanto raccolto dall'esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio, si tratterebbe di un rientro in piena regola da giocatore, in quanto il portierone, ormai ex Psg, si sente ancora un uomo di campo. Ovviamente la ...

Calciomercato - le notizie di oggi – La chiave per sbloccare de Ligt - il nome nuovo per la Juventus - le altre trattative di giornata : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. LA chiave PER DE Ligt – Dopo la presentazione di Maurizio Sarri la Juventus si prepara a tuffarsi massicciamente sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte ...

Calciomercato Juventus : Buffon potrebbe tornare - la trattativa sembra in discesa : Il Calciomercato della Juventus sta per essere di nuovo scosso da una clamorosa notizia. Secondo Sky Sport, Gianluigi Buffon starebbe trattando con i bianconeri per tornare a difendere la porta dei campioni d’Italia. La redazione sportiva dell'emittente satellitare annuncia che sono stati avviati i primi contatti per riportare il portiere a Torino, la proposta sarebbe di un anno di contratto da giocatore e poi un futuro da dirigente. Una ...

Calciomercato Juventus - Casillas si riferisce a… Isco? : Calciomercato Juventus – “Gli acquisti alla Juve li fa Houdini. Magia pura“, si legge in un tweet da parte del portiere Casillas che ha infiammato i tifosi della Juventus nelle ultime ore, un indizio sul mercato portato avanti dalla Juventus che rischia di ribaltare le ultime convinzioni. de Ligt? Rabiot? No Isco. Sono arrivate tante spiegazioni al tweet di Casillas ma la più convincente arriva dalla Spagna. “Magia” è il soprannome ...

Calciomercato Juventus - possibile colpo a parametro zero dal Real Madrid : Calciomercato Juventus – Mercato bianconero costellato di colpi a parametro zero: Ramsey e Rabiot. Ma non è finita, potrebbe arrivare il tris. Infatti circolano voci in Spagna di un possibile colpo dal Real Madrid. Nè Marcelo e nè Isco ma bensì Keylor Navas, portiere dei madrileni che prima dell’avvento di Courtois giocava titolare, molto amico […] More

Calciomercato Juventus : De Ligt e Demiral ‘chiuderebbero’ Rugani : Sono ore caldissime per il Calciomercato della Juventus soprattutto in difesa. De Ligt è vicino e Demiral, appena acquistato dal Sassuolo, sarebbe pronto a rimanere a Torino per crescere alle spalle dei campioni bianconeri. Con Chiellini e Bonucci inamovibili e i due nuovi acquisti, potrebbe essere Rugani a lasciare Torino, queste le indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport. Attenzione però a Sarri che ha cresciuto il giovane centrale ...

Calciomercato Milan - Reina respinge l’assalto della Juve : il portiere spagnolo vuole restare : Calciomercato Milan – Pepe Reina respinge le sirene della Juventus. Il portiere spagnolo è stato accostato ai bianconeri subito dopo l’arrivo di Maurizio Sarri, al quale è molto legato. Nelle scorse settimane si era vociferato di un possibile scambio di portieri con Mattia Perin, poco utilizzato da Allegri nella scorsa stagione e desideroso di tornare in Nazionale. Come riporta ‘As’, il 36enne spagnolo a Milano sta ...

Calciomercato Juventus - Casillas fa sognare i tifosi bianconeri : “Gli acquisti li fa Houdini” [FOTO] : Per anni avversario della Juve con il suo Real Madrid. Adesso, dopo l’esperienza al Porto e la grave paura dell’infarto in allenamento, Iker Casillas si sta piano piano riprendendo. E c’è anche un elogio alla Juventus, indiretto. L’ex capitano della Spagna fa i complimenti ai bianconeri su Twitter, esaltandoli per come gestiscono il mercato. “Gli acquisti alla Juve li fa Houdini. Magia pura“, si legge. ...