Allarme della Corte dei Conti | «Rischi gravi da taglio choc delle tasse»

Giulianova - 15enne disperso col materassino. “Mare troppo mosso e Allarme in ritardo” - inchiesta della Capitaneria : Ancora nessuna notizia di Mohamed, il 15enne disperso dal pomeriggio di lunedì nel mare di Giulianova, in provincia di Teramo. Il ragazzino si era allontanato dalla costa su un materassino insieme a un amico nonostante il mare molto mosso e la bandiera rossa. Il gonfiabile si è ribaltato e l’amico dopo un po’ è riuscito a tornare a riva, mentre il 15enne non ha superato la forza della corrente. Secondo il giornale ilCapoluogo.it, il ...

GOLPE ETIOPIA - PREMIER "SVENTATO"/ Uccisa mente colpo di stato : Allarme della Chiesa : GOLPE ETIOPIA, PREMIER Ahmed 'sventato colpo di stato contro il Governo, ucciso il capo dell'esercito da guardia del corpo'. allarme dalla Chiesa

Sciami di moscerini Suzukii e cimici asiatiche devastano l’agricoltura della Puglia : è Allarme : I raccolti di frutta prima minacciati dalla pioggia, ora con il caldo improvviso, dall’invasione di Sciami di moscerini. E’ l’allarme lanciato da Coldiretti Puglia, a seguito della diffusione della Drosophila Suzukii Matsumura), conosciuti come i moscerini Suzukii, arrivati recentemente in Italia, probabilmente con le merci provenienti dall’Estremo Oriente. “Hanno colpito le ciliegie in maturazione – denuncia ...

La stagione estiva inizia con una pesantissima Allerta Meteo della Protezione Civile : Allarme arancione al Nord - “vite umane a rischio” : Un’area depressionaria in arrivo dalla Francia determinerà, dal pomeriggio di oggi, una intensificazione dell’instabilità atmosferica sulle regioni settentrionali italiane, con interessamento non solo dei settori montuosi, ma anche delle aree pianeggianti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei ...

Coppa d’Africa - Allarme rientrato per lo Zimbabwe : nessuno sciopero - la nota della federazione : allarme rientrato. Nessun problema per quanto riguarda la disputa della gara inaugurale di Coppa d’Africa di questa sera tra Egitto e Zimbabwe, nelle ultime ore a rischio per via di una presunta minaccia di sciopero dei calciatori dello Zimbabwe. Clamoroso in Coppa d’Africa: i giocatori dello Zimbabwe minacciano di non giocare! A tal proposito, la federazione dello stato africano ha subito diramato una nota smentendo tutte queste ...

Csm e non solo. L'Allarme di Mattarella sulla crisi di fiducia della magistratura : [Pubblichiamo il discorso integrale del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, pronunciato durante l'Assemblea Plenaria straordinaria del Consiglio Superiore della magistratura] Rivolgo a tutti un saluto cordiale, particolarmente ai due nuovi consiglieri, cui auguro buon lavoro all’intern

Contengono Viagra e Cialis - è Allarme : il Ministero della salute ritira sei prodotti : Sul proprio sito, il Ministero della salute mette in guardia i consumatori nei confronti di sei integratori alimentari provenienti dalla Cina: tramite il sistema europeo RASFF, le autorità spagnole hanno segnalato la presenza in questi prodotti di sostanze non autorizzate come sildenafil e tadalafil

Allerta Caldo - Allarme del Ministero della Salute : domani bollino rosso in 2 città [ELENCO] : Sono in atto le prime ondate di Caldo della stagione: il bollettino quotidiano del Ministero della Salute contrassegna con un bollino rosso, domani e mercoledì, 2 città, Campobasso e Perugia, dove si avranno temperature massime percepite rispettivamente di 31 e 33°C. domani bollino arancione a Bari, e mercoledì anche a Rieti. Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello ...

Allerta Meteo della protezione civile per il Nord Italia : violenti temporali in arrivo - Allarme “arancione” : Allerta Meteo – Un’ampia saccatura Nord-atlantica, contrapponendosi ad una zona di alta pressione tuttora presente sul Mediterraneo centrale, lambisce le regioni Nord-occidentali Italiane, determinando condizioni di spiccata instabilità, specialmente a ridosso dei settori alpini. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi ...

Nuoro - l'Allarme della Coldiretti : "Invasione di cavallette nelle campagne" : A Ottana, Olotana e Orani si cammina su tappetti di insetti che distruggono pascoli e invadono le case

Allerta Caldo - scatta l’Allarme del Ministero della Salute : nel weekend 2 città da “bollino arancione” : Pubblicato il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute: per la prima volta quest’anno in due città italiane domenica 9 sarà in vigore l’Allerta 2 (“bollino arancione”), con condizioni meteo con potenziali effetti negativi sulla Salute della popolazione, in particolare dei sottogruppi più a rischio. In altre 9 delle 27 città oggetto di monitoraggio, sarà invece in vigore l’Allerta livello 1 ...

La curcuma non smette di preoccupare : lanciato un altro Allarme epatite dal Ministero della Salute : Un altro richiamo nei confronti di un integratore alimentare a base di curcuma è stato pubblicato dal Ministero della Salute. Si tratta di CARTIJOINT FORTE da 20 compresse, contenente Gucosammina cloridrato, Condroitin solfato, Bio-Curcumin BCM-95, prodotto da FIDIA FARMACEUTICI SPA. Il lotto di produzione del prodotto è il n° 24/18, con data di scadenza 31-10-2021, marchio Sigmar Italia Spa. Il motivo della segnalazione è indicato in ...

Migranti - nuovo Allarme della Sea Watch : "Barcone in difficoltà in Libia" : Mauro Indelicato Il gommone mostrato sul tweet della Sea Watch Sul posto sta operando la guardia costiera libica: l'episodio testimonia l'incremento delle partenze dalla Libia grazie anche all'avanzare della bella stagione Questa volta l’allarme viene dall’ong Sea Watch: nel profilo Twitter dell’organizzazione, si fa presente il possibile nuovo naufragio al largo della Libia. “Gommone in avaria con almeno 80 persone avvistato da ...

Tatuaggi cancerogeni : l’ennesimo Allarme di pigmento pericoloso lanciato dal Ministero della Salute : Ancora un allarme dopo l’individuazione di pigmenti per Tatuaggi cancerogeni. Il richiamo del prodotto in questione è stato pubblicato oggi sul sito web del Ministero della Salute. Nello specifico si tratta del pigmento per Tatuaggi DUBAI GOLD, della WORLD FAMOUS TATTOO; paese d’origine USA, lotto n° WFDG181704, REF WFDG1. Distribuito dalla ditta SEVEN TATTOO SUPPLY via Gramsci 2/G Lissone, prelevato presso l’attività AMADE’ TATTOO ...