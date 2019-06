Pesce congelato male e carne scaduta da un mese nei ristoranti dei vip | maxi multe a

huffingtonpost

(Di martedì 25 giugno 2019) Tranci e filetti di spigola, zampe di granchio reale, ritagli die pasta congelati, ma privi della documentazione di tracciabilità. E persino otto chilo di manzo “wagyu”, la pregiatissimadi bovino giapponese, scaduti da più di un. È finito nei guai il noto ristorante Grotta Palazzese di Polignano, in Puglia, conosciuto in tutto il mondo per le sue suggestive scale scavate nelle grotte a picco sul mare.Gli uomini della Guardia costiera si sono presentati nel locale, che ogni anno attira migliaia di clienti facoltosi: nell’ispezione delle cucine e dei magazzini sono stati trovati 68 chili diprivi di attestazioni di rintracciabilità e 8 chili digiapponeseda più di un. Il tutto è stato sequestrato, mentre al titolare del ristorante è stato sanzionato con una multa di 5500 ...

