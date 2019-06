huffingtonpost

(Di martedì 25 giugno 2019) Se domani il Partito democratico non si spaccherà nell’Aula di Montecitorio, sarà solo per una questione regolamentare. Sul rinnovo della missione italiana ini dem arrivano alla discussione alla Camera con una risoluzione ufficiale, che ha l’appoggio della quasi totalità del gruppo, e un’altra trasversale, che vede come primo firmatario Erasmo Palazzotto (Sinistra italiana-Leu), seguito dai compagni di gruppo Laura Boldrini, Nicola Fratoianni e Roberto Speranza, ma anche da Riccardo Magi (+Europa), dall’ex cinquestelle Silvia Benedetti e soprattutto dai democratici Matteo Orfini, Vincenza Bruno Bossio, Gennaro Migliore, Giuditta Pini, Fausto Raciti e Luca Rizzo Nervo.Ciò che questi ultimi mettono in discussione è la prosecuzione dell’impegno italiano nel Paese africano, superando gli accordi precedenti che ...

ClaudioZavatti1 : RT @HuffPostItalia: L'eredità di Minniti spacca il Pd sulla Libia - raffaellamucci1 : RT @HuffPostItalia: L'eredità di Minniti spacca il Pd sulla Libia - HuffPostItalia : L'eredità di Minniti spacca il Pd sulla Libia -