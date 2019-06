Inter | ci sarebbe Dzeko tra i giocatori che vogliono vestire solo il nerazzurro

L'Inter insiste per Lukaku : sarebbe l'obiettivo numero uno per l'attacco : L'Inter sarà una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato. Uno dei principali obiettivi della società nerazzurra sarà quella di rivoluzionare l'attacco visto il cambio di modulo con il passaggio dal 4-2-3-1 al 3-5-2. Non serviranno più, dunque, due punte in rosa ma quattro. Se si pensa che, tra l'altro, il neo tecnico, Antonio Conte, avrebbe già bocciato il centravanti argentino Mauro Icardi, i rinforzi da inserire ...

Inter - Lukaku vorrebbe solo i nerazzurri : sarebbe pronta l'offerta al Manchester United : L'Inter cambierà molto in attacco nella prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri attueranno una vera e propria rivoluzione seguendo le indicazioni del neo tecnico, Antonio Conte. L'ex allenatore del Chelsea avrebbe dato già il via libera alla cessione dell'ex capitano, Mauro Icardi. Il centravanti argentino non rientrerebbe nei suoi piani e in questa valutazione sembra sia stata decisiva anche la valutazione data dal resto dello ...

Calciomercato Milan - fra i nomi che Interessano a centrocampo ci sarebbe Ceballos : Gli ultimi sono stati giorni frenetici in casa Milan, dove sono iniziati numerosi incontri di mercato. La dirigenza rossonera ha deciso di assegnare al centrocampo gran parte del budget estivo, infatti esso è considerato il reparto da rinforzare maggiormente. Calciomercato Milan, occhi su Ceballos Il Milan sarebbe in particolare interessato al centrocampista del Real Madrid, Dani Ceballos e durante la sessione estiva sarebbe pronto a sferrare ...

Inter - fra i possibili giocatori in partenza ci sarebbe Miranda : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri, infatti, saranno molto attivi sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda quelle in uscita. Con l'ingaggio del nuovo tecnico, Antonio Conte, che ha firmato un contratto triennale fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione più bonus, infatti, bisognerà rivoluzionare l'attuale rosa. I ...

Inter - Conte avrebbe chiamato Lazaro : il giocatore sarebbe vicino ai nerazzurri : L'Inter si sta già muovendo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Sistemata la difesa con l'arrivo di Diego Godin - che giungerà a parametro zero essendo in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid - il club ora è al lavoro per sistemare gli altri reparti. I dirigenti avrebbero già avuto due vertici di mercato con il neo-tecnico Antonio Conte, che avrebbe dato loro le indicazioni su dove Intervenire con maggiore ...

Inter - Perisic in uscita : su di lui ci sarebbe nuovamente l'Arsenal : Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter la prossima estate è l'esterno croato, Ivan Perisic. Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, non lo avrebbe posto nella lista dei calciatori su cui puntare, pur non bocciandolo a priori come fatto con Mauro Icardi che, invece, lascerà sicuramente Milano. Il futuro del vice campione del Mondo, infatti, è legato alle offerte che arriveranno in sede in questi mesi. Il giocatore non ha mai nascosto la ...

Inter - Nainggolan sarebbe già in uscita : due i possibili sostituti - tra questi Kovacic : Uno dei giocatori che ha deluso leggermente le aspettative in casa Inter è stato Radja Nainggolan. Arrivato l'estate scorsa come il grande colpo di mercato dalla Roma per venticinque milioni di euro più i cartellini di Davide Santon e Nicolò Zaniolo, per un'operazione complessiva da quaranta milioni, il suo rendimento è stato condizionato anche da un infortunio durante il ritiro pre-campionato. Da allora il percorso è stato in salita e durante ...

Inter : nella formazione ideale di Conte non ci sarebbe spazio per Icardi e Nainggolan : Lavori in corso in casa Inter. L'ingaggio di Antonio Conte come nuovo allenatore al posto di Luciano Spalletti, pur senza ricorrere a spese folli o avventate, porterà inevitabilmente la società milanese ad Intervenire sul mercato per allestire un organico che si avvicini del tutto (o quasi) ai "desiderata" dell'ex tecnico del Chelsea. Quest'ultimo, infatti, avrebbe già le idee piuttosto chiare sulla formazione-tipo che vorrebbe schierare alla ...

Inter - spesa in casa Real Madrid : tre obiettivi - tra questi ci sarebbe Kovacic : L'Inter si sta già muovendo in vista della prossima sessione di calciomercato per rinforzare notevolmente la rosa a disposizione del nuovo tecnico, Antonio Conte. L'ex allenatore del Chelsea, nell'Intervista rilasciata a GQ, è stato abbastanza chiaro: l'obiettivo è andare a contendere il titolo alla Juventus. Sono otto anni, infatti, che i bianconeri vincono abbastanza facilmente lo scudetto, salvo rare eccezioni. La società nerazzurra si sta ...

Juventus - Dybala sarebbe perplesso sul trasferimento all'Inter : In casa Inter sono giorni molto caldi sul fronte mercato. I nerazzurri stanno lavorando assiduamente per cercare di assecondare le richieste del suo nuovo tecnico, Antonio Conte. Ieri c'è stato un nuovo summit di mercato al quale erano presenti l'allenatore e i vertici della società nerazzurra. L'allenatore vorrebbe quasi l'intera rosa a disposizione già per inizio ritiro, fissato per il 7 luglio a Lugano. Mauro Icardi è uno dei giocatori ...

Inter - Icardi sul mercato : su di lui ci sarebbero solo Juventus e Napoli : Mauro Icardi dovrebbe essere uno dei giocatori sacrificati dall'Inter nella prossima sessione di calciomercato. Il centravanti argentino non sembra rientrare nei piani del tecnico nerazzurro, Antonio Conte. Tra i due potrebbe non essere necessario neanche un colloquio visto che l'ex allenatore del Chelsea avrebbe chiesto la cessione prima del ritiro a Lugano. Il tecnico, in uno dei vertici di mercato avuto con i dirigenti, inoltre, avrebbe ...

La Roma insiste per Icardi : ci sarebbe l'ok dell'Inter : In casa Inter tiene banco sempre il nome di Mauro Icardi. Il centravanti argentino è considerato in uscita dal club nerazzurro, non rientrando nei piani del nuovo tecnico, Antonio Conte. L'ex allenatore del Chelsea ne avrebbe parlato con alcuni esponenti dello spogliatoio che avrebbero dato parere negativo dopo quanto successo nei mesi scorsi. Il club, infatti, a metà febbraio gli ha tolto la fascia di capitano per affidarla a Samir Handanovic. ...

L'Inter di Conte con 7 acquisti - ci sarebbe anche Kovacic : l'indiscrezione di Repubblica : L'Inter si sta muovendo con largo anticipo sul mercato in vista della prossima stagione. L'intenzione della società nerazzurra è quella di costruire una rosa competitiva seguendo le indicazioni del nuovo tecnico, Antonio Conte, ufficializzato meno di due settimane fa. Il club, uscito dal settlement agreement, è libero dai vincoli del fair play finanziario e, di conseguenza, avrà maggior margine di manovra per cercare di ridurre il gap dalla ...

Inter - per Conte viene prima il gruppo : tra gli intoccabili ci sarebbe Vecino : In questi giorni sta cominciando a prendere forma la nuova Inter di Antonio Conte. Il tecnico è stato annunciato ufficialmente poco meno di due settimane fa e ha cominciato a dare le prime indicazioni alla società nerazzurro su come muoversi sul mercato. L'ex allenatore del Chelsea vuole costruire una squadra vincente, in grado di Interrompere il dominio della Juventus, a cui contribuì a dare inizio otto anni fa insieme all'attuale ...