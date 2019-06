Huawei Mate 30 Lite impiegherà il SoC Kirin 810 e supporterà la ricarica rapida a 20 W

Sembra un top di gamma il Huawei Mate 30 Lite : specifiche sorprendenti : Credete sia troppo presto per parlare del Huawei Mate 30 Lite? Non è di questo avviso il portale 'gizmochina.com', che ha fornito un quadro abbastanza corposo dei dettagli tecnici che comporranno la scheda del device. La versione economica del prossimo top di gamma del produttore cinese monterà il nuovo processore Kirin 810 realizzato a 7nm, per operazioni di elaborazione più veloci ed un'AI ancora più efficiente. Il chipset dovrebbe essere ...

Vola il Huawei Mate 20 Lite con EMUI 9 : dal 24 giugno con l’aggiornamento B164 : La strada è in discesa per il Huawei Mate 20 Lite, che inizia a ricevere anche in Italia l'atteso aggiornamento software all'EMUI 9.0.1 con base Android 9.0 Pie, attraverso il pacchetto B164, di cui vi avevamo già dato qualche anticipazione lo scorso 11 giugno. Le cose si mettono davvero per il meglio per la versione più economica dell'ultimo top di gamma della serie Mate, siglato 'SNE-LX1'. Ci aspettavamo un mese di fuoco per il Huawei ...

Patch di maggio 2019 in rilascio per cinque Huawei : Mate 20 - P30 Lite e tre MediaPad : Huawei ha riversato nei canali di distribuzione una gran quantità di aggiornamenti per molti dei suoi dispositivi, due smartphone e tre tablet L'articolo Patch di maggio 2019 in rilascio per cinque Huawei: Mate 20, P30 Lite e tre MediaPad proviene da TuttoAndroid.

Con Android il Huawei Mate X : in vendita da settembre - oppure prima : settembre potrebbe essere il mese giusto per il Huawei Mate X, il primo smartphone pieghevole del colosso cinese: come riportato da 'PhoneArena.com', ne ha parlato Vincent Pang (Presidente della divisione Western European Region) in una recente intervista, aggiungendo anche la possibilità di un arrivo anche più repentino, a seconda di quando finiranno gli ultimi lavori di ottimizzazione che si stanno apportando al display P-OLED, per evitare di ...

Huawei garantisce che Mate X arriverà entro settembre con Android preinstallato : In una recente intervista, Vincent Pang di Huawei ha affermato che Mate X verrà lanciato a settembre al più tardi, ma probabilmente anche prima, sottolineando inoltre che lo smartphone avrà il sistema operativo Android preinstallato. La maggior parte dei media si aspettava che il dispositivo sarebbe stato lanciato a luglio, ma Huawei non ha avuto fretta di mettere il dispositivo in vendita per evitare di ripetere lo scenario di ...

Chiarimenti importanti per Huawei Mate 20 Lite : non sono in discussione EMUI 10 e Android Q : Ci sono state polemiche sui social nel corso delle ultime ore da parte dei possessori di un Huawei Mate 20 Lite. Lo smartphone, infatti, in un primo momento non era stato incluso nella lista dei prodotti destinati a ricevere l'aggiornamento con Android Q ed EMUI 10, dando un duro colpo a coloro che in questi mesi si sono portata a casa un prodotto che è stato commercializzato solo a fine 2019. Se vogliamo un'anomalia rispetto alle normali ...

IVA scontata con le offerte MediaWorld per Huawei P20 Lite - Mate 20 Lite e S10 Plus : che prezzi il 22 giugno : Sono davvero strepitose alcune offerte MediaWorld che potremo sfruttare durante il fine settimana, considerando il fatto che fino al 23 giugno avremo lo conto dell'IVA su moltissimi prodotti, tra cui smartphone come Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite. Insomma, a poco più di una settimana dal lancio dell'ultima campagna online da parte della nota catena (come avrete notato dal nostro articolo di pochi giorni fa), bisogna dedicare uno spazio ...

Sconti Euronics su Huawei Mate 20 Pro e P Smart : online fino al 25 giugno : Potevano mai mancare gli Sconti online di Euronics? Eccoli pronti a ricomparire con validità fino al prossimo 25 giugno. Sono tanti i prodotti in offerta, afferenti alle più svariate categorie di elettronica. L'occasione è ghiotta anche per portarsi a casa uno Smartphone Android, tra cui il Huawei Mate 20 Pro (l'offerta, nel caso specifico, è valida fino al 30 giugno), il cui modello nero, salvo esaurimento scorte, viene proposto a 599 euro ...

Poco più di un mese per EMUI 9.1 su Huawei P10 e Mate 10 top di gamma : sentenze ufficiose : Manca davvero Poco ad una svolta davvero importante per diversi Huawei P10 e Mate 10 in circolazione. Se con la prima serie proprio in questi giorni vi ho parlato dell'avvio della distribuzione per l'aggiornamento di maggio (come potrete notare dal pezzo specifico), per la seconda siamo fermi da un po' di tempo sul versante dello sviluppo software. Proviamo dunque a capire come stiano evolvendo le cose sul fronte di EMUI 9.1, perché oggi 21 ...

Ecco come potrebbe essere la seconda generazione di Huawei Mate X con un doppio display : Nel luglio 2018 Huawei ha depositato un brevetto di design presso il WIPO Global Design Database che potrebbe svelarci l'aspetto di Huawei Mate X 2 L'articolo Ecco come potrebbe essere la seconda generazione di Huawei Mate X con un doppio display proviene da TuttoAndroid.

Ripercussioni ban USA sui Huawei Mate 30? Le ipotesi di Digitimes : Che genere di Ripercussioni il ban USA potrebbe avere sui Huawei Mate 30? Presto per dirlo, anche se le previsioni di Digitimes non appaiono tanto rosee. Le stime fatte dal produttore cinese circa le spedizioni in programma per i prossimi mesi non sono state positive, cosa su cui il quotidiano ha costruito le proprie ipotesi. A detta dei colleghi, il colosso di Shenzen starebbe iniziando a ridurre le spedizioni dei device, non solo quelle ...

Huawei taglia le spedizioni di P30 e P30 Pro - a rischio anche Mate 30; parola di Digitimes : Secondo quanto emerso, Huawei taglia le spedizioni dei suoi smartphone: sia entry level, sia flagship come Huawei P30 e P30 Pro. E ci potrebbe essere qualche rischio pure per la futura serie dei Mate 30. L'articolo Huawei taglia le spedizioni di P30 e P30 Pro, a rischio anche Mate 30; parola di Digitimes proviene da TuttoAndroid.

Rimonta Huawei Mate 10 Lite : patch di giugno in Cina ed ipotesi EMUI 9 : Si era un po' perso di vista il Huawei Mate 10 Lite, che ritorna a farsi sentire con prepotenza, accogliendo in Cina la patch di sicurezza di giugno 2019 attraverso il pacchetto EMUI 8.0.0.368, come riportato dal 'TAS'. Il modello che lo sta ricevendo corrisponde alla sigla 'RNE-AL00'. Avremmo preferito comunicarvi notizie diverse ed incentrate su EMUI 9 con Android 9.0 Pie, di cui era stato detto sarebbe stato rilasciato nel Q2 o Q3 2019. ...

Uno schiacciasassi il Huawei Mate 30 Pro : buone le premesse : Promette bene il Huawei Mate 30 Pro, date le ultime notizie provenienti da 'androidcentral.com'. La situazione sorridere al prossimo phablet top di gamma del produttore cinese, sempre che i piani non vengano sconvolti in futuro per via dell'evoluzione del ban USA, che comunque non dovrebbe mettere in dubbio la presentazione della gamma, composta anche dai modelli standard e lite. Stando alle indiscrezioni trapelate nelle scorse ore, il Huawei ...