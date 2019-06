(Di martedì 25 giugno 2019) Duro colpo alla ‘ndrangheta in Emilia Romagna. Sedici le misure cautelari emesse per presunti appartenenti alla famiglia Grande Aracri di Cutro. In manette anche ildeldi Piacenza, esponente di Fratelli d’Italia. Secondo le accuse, grazie al suo ruolo di funzionario all’Agenzia delle Dogane avrebbe favorito il clan criminale.