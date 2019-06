Cagliari | coppie aggredite e rapinate | agenti attaccati | presi 3 nigeriani

ilgiornale

(Di martedì 25 giugno 2019) Federico Garau Gli stranieri, che avevano avanzato richiesta di protezione internazionale, dopo aver scontato la pena riceveranno invece in mano un decreto di espulsione. Feriti lievemente durante le operazioni di arresto due dei poliziotti intervenuti Hanno aggredito e rapinato duedi giovani, mentre si trovavano sul lungomare del Poetto a, rivoltandosi anche contro i poliziotti intervenuti sul posto. Protagonisti in negativo della vicenda tre, in attesa di risposta alla domanda di protezione internazionale, un progetto che alla luce degli ultimi eventi è in procinto di naufragare. Per la precisione si tratta del 22enne Ogebor Esemwgie, unico incensurato della gang di africani, del 20enne Murphy Ugheie e del 28enne Siweku Destiny, questi ultimi due con precedenti proprio per rapina. Il modus operandi dei tre soggetti, che hanno colpito intorno alle ...

clafriso : RT @LisadaCa: GRAZIE A 'STE CAXXO DI #ONG COME LA #SeaWatch3, CHE CI HANNO PORTATO 'STA GENTE DI MERDA! D'ALTRONDE COME POTREMMO FARE SENZA… - kuzzi79 : RT @LisadaCa: GRAZIE A 'STE CAXXO DI #ONG COME LA #SeaWatch3, CHE CI HANNO PORTATO 'STA GENTE DI MERDA! D'ALTRONDE COME POTREMMO FARE SENZA… -