Atletica | European Games 2019 | conclusi i quarti | delineate le semifinaliste Avanza

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 25 giugno. Serra sul podio nella boxe! Italia in semifinale nell’Atletica! Beach soccer : l’Italia cede all’Ucraina agli shoot out : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDagliERE DEGLI European Games 18.36 BOXE – E’ MEDagliA PER L’Italia!!! Federico Serra batte 5-0 l’azerp Huseynov nei quarti della categoria -49 kg e disputerà la semifinale con la certezza di salire sul podio 18.32 BOXE – Iniziata la sfida tra Serra e Huseynov 18.32 AEROBICA – Sta per iniziare la gara a squadrecon l’Italia seconda ad ...

Atletica - European Games 2019 : l’Italia vince il ripescaggio e accede alle semifinali - Fofana 13.44 tra gli ostacoli : L’Italia dell’Atletica leggera si è qualificata alle semifinali degli European Games 2019, competizione multisportiva che si sta disputando a Minsk (Bielorussia) e che tiene a battesimo il rivoluzionario format Dinamic New Athletics. Gli azzurri erano impegnati nel turno di ripescaggio e sono riusciti a vincere il proprio raggruppamento staccando così il pass per la gara di domani dove cercheranno l’accesso all’atto ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 25 giugno. Italia in semifinale nell’Atletica! Fiori ai quarti nei -81 kg nella Boxe! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 16.02 BOXE – Fiori ha compiuto una vera e propria impresa essendo nettamente sfavorito! L’Italiano affronterà adesso lo slovacco Matus Strnisko e si giocherà una grandissima occasione per andare a medaglia. 16.00 BOXE – SUCCESSO PER SIMONE Fiori! L’azzurro supera per 3-0 il russo Khataev nei -81 kg e accede ai quarti di finale! 15.56 ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 25 giugno. Italia in semifinale nell’Atletica! Andreoli e Boari avanti nell’arco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 15.32 JUDO – Nella prima delle finali del Mixed Team la Francia conquista la medaglia di bronzo superando la Bielorussia per 4-1 15.28 CANOA – La prossima gara del programma sarà la semifinale del K2 1000m maschile, gli Italiani Samuele Burgo e Luca Beccaro hanno già conquistato il pass per la finale in mattinata. 15.24 ATLETICA – Grecia e ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 25 giugno. Italia che punta al ripescaggio nell’Atletica. Andreoli e Boari avanti nell’arco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 14.01 ATLETICA – Sara Jemai viene sconfitta dalla greca nel giavellotto. Meno di un metro di distanza. 13.59 CANOA – Italia lontanissima, ultima nella batteria del K4 femminile. 13.56 ATLETICA – Italia che è terza a pari merito con la Lettonia. 13.54 PUGILATO – Battuto Maietta agli ottavi: 4-1 per il britannico Calum French. 13.51 ...

Atletica - European Games 2019 : Hassane Fofana vince l’oro! Italia terza nel rivoluzionario DNA - azzurri costretti al ripescaggio : Oggi sono incominciati gli European Games 2019 anche per l’Atletica leggera, la competizione multisportiva tiene a battesimo l’innovativo format Dynamic New Athletics: una competizione a squadre in cui gli atleti si sfidano soltanto in alcune specialità, i risultati finali di ogni disciplina determinano l’ordine di partenza e i relativi distacchi per The Hunt, la staffetta mista conclusiva (800-600-400-200 metri) che decreta la ...

Atletica – European Games di Minsk : domani si comincia - quindici azzurri nel girone di qualificazione : domani il primo turno degli European Games con Fofana negli ostacoli, Strati nel lungo, Herrera-Cattaneo nei 100 È l’ora degli European Games di Minsk (Bielorussia): nel pomeriggio ultima sgambata per gli azzurri allo stadio Dinamo che da domenica 23 giugno ospiterà la nuova formula della “Dynamic New Athletics”. Il girone di qualificazione scatterà alle 13.24 italiane (le 14.24 di Minsk) e in un paio d’ore gli azzurri ...

Atletica - European Games 2019 : rivoluzione in vista - debutta il DNA! Il format che stravolge lo sport - Italia con le seconde linee : L’Atletica leggera è uno degli sport inseriti nel programma degli European Games 2019, competizione multisportiva che si disputerà a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno. La manifestazione giunta alla seconda edizione andrà in scena a quattro anni di distanza dall’evento di Mosca e si preannuncia particolarmente interessante perché debutterà il Dynamic New Athletics, un nuovo format che si prefigge l’obiettivo di ...

Atletica - European Games 2019 : rivoluzione in vista - debutta il DNA! Il format che stravolge lo sport - Italia con le seconde linee : L’Atletica leggera è uno degli sport inseriti nel programma degli European Games 2019, competizione multisportiva che si disputerà a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno. La manifestazione giunta alla seconda edizione andrà in scena a quattro anni di distanza dall’evento di Mosca e preannuncia particolarmente interessante perché debutterà il Dynamic New Athletics, un nuovo format che si prefigge l’obiettivo di rivoluzionare ...