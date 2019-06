ilnapolista

(Di martedì 25 giugno 2019) AS riporta nuovi aggiornamenti su Raul Albiol, il difensore spagnolo a un passo dal Villareal. Secondo il quotidiano mancherebbe solo la firma infatti riporta che: “Il giocatore halemediche col Villarreal”. Tra pochi giorni, dunque, Albiol firmerà il contratto che lo legherà per le prossime stagioni al suo nuovo club. Il Villarreal si appresta dunque a pagare la clausola da 6 milioni al Napoli acquistando il centrale spagnolo che lascia il Napoli dopo sei stagioni ad altissimi livelli. L'articolo As:haleilNapolista.

napolista : As: “#Albiol ha appena superato le visite mediche” - ilNapolista - julynko2000 : RT @Dario_Ghiro: In una sola intervista, #DeLaurentiis è riuscito a dire che: - Il #Napoli è una specie di bettola x scaricatori di porto -… - stefyv2 : RT @Dario_Ghiro: In una sola intervista, #DeLaurentiis è riuscito a dire che: - Il #Napoli è una specie di bettola x scaricatori di porto -… -