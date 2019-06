Arriva una nuova sanzione per TIM | Wind Tre e Fastweb | a causa di violazioni delle norme

Temptation Island - Massimo : "Ilaria voleva un figlio - per fortuna non è Arrivato" - : Luana Rosato Massimo Colantoni ha confidato alla single di Temptation Island di essere felice di non aver avuto un figlio dalla fidanzata Ilaria Teolis Dopo due anni di fidanzamento e uno di convivenza, Massimo Colantoni e Ilaria Teolis hanno deciso di mettersi alla prova con Temptation Island, ma quanto è emerso durante la prima puntata lascia presagire un finale tutt’altro che lieto. Lui, 28enne titolare di un negozio di ...

Morgan - Arriva lo sfratto : "Un lutto che si aggiunga a una vita tragica" : Il giorno è arrivato. Martedì 25 giugno, dopo la proroga di alcuni giorni a causa di alcuni problemi di salute, Morgan, nome d'arte del cantante Marco Castoldi, verrà sfrattato dalla sua casa di Monza. Il pignoramento è stato stabilito dal Tribunale di Monza alla fine del 2017, a seguito di alcune tasse non pagate. L'artista ha dichiarato a Live - Non è la d'Urso di essere rimasto vittima di un commercialista truffaldino.L'ufficio stampa del ...

Cristiano Ronaldo - dopo una stagione lunghissima Arrivano le vacanze : felicità con la famiglia e tuffi dallo yacht [FOTO] : 1/7 Foto Instagram ...

Bianca Guaccero - rivoluzione a Detto Fatto : Arriva una star di Ballando : La prima (fortunata) stagione di Detto Fatto si è conclusa da poco e Bianca Guaccero si prepara ad affrontare una vera e propria rivoluzione dopo l’addio di Ciacci. Lo stylist e opinionista del programma infatti non sarà presenta nella prossima edizione dello show pomeridiano. Dopo l’addio di Caterina Balivo, passata su Rai Uno per condurre Vieni Da Me, Detto Fatto sta per subire un’altra trasformazione perdendo una delle sue figure ...

Meteo : con l'estate Arriva una tempesta di temporali - grandine e trombe d'aria. Poi nuova ondata di caldo : Il primo weekend dell'estate sottosopra con il Meteo che passerà da tempeste di temporali al caldo torrido: le previsioni. Nel corso del weekend, un temporaneo cedimento dell'alta...

Bel regalo con EMUI 9.1 per alcuni Huawei : Arriva la Modalità Luna a fine giugno : Ci sono alcune indicazioni molto interessanti che possiamo prendere in considerazione oggi 21 giugno per tutti coloro che si ritrovano con uno smartphone Huawei di fascia alta, soprattutto quelli destinati a ricevere a stretto giro l'aggiornamento con EMUI 9.1. In particolare, la svolta di questo venerdì riguarda la cosiddetta Modalità Luna, fino a questo momento esclusiva di top di gamma 2019 come Huawei P30 e P30 Pro, ma a quanto pare ...

Meteo : con l'estate Arriva una tempesta di temporali - grandine e trombe d'aria. Poi nuova ondata di caldo PREVISIONI : Il primo weekend dell'estate sottosopra con il Meteo che passerà da tempeste di temporali al caldo torrido: le PREVISIONI. Nel corso del weekend, un temporaneo cedimento dell'alta...

Una grande notizia per Alberto Urso : Arriva dopo la vittoria ad Amici : Queste settimane sono state davvero molto importanti per il popolare tenore Alberto Urso. Difatti quest’ultimo ha vinto l’ultima edizione del Serale di Amici, riuscendo a battere la temibilissima rivale Giordana Angi. Ma le soddisfazioni per l’ex concorrente del talent show più seguito in Italia non sono affatto finite qua. Cos’altro è successo? Giusto poco fa la Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana) ha diramato un comunicato stampa in ...

Arrivano le prove! Meghan Markle ha tradito Harry con una vecchia fiamma : Dall'Inghilterra la fanno trapelare come una notizia pressoché certa: Meghan Markle ha tradito il Principe Harry. Meghan Markle e il suo Principe non sono più una coppia felice. Ad affermarlo sono i tabloid inglesi dopo l’agghiacciante scoperta sulla loro relazione. Questa volta si pone l’accento su Meghan: secondo alcune voci avrebbe tradito Harry. La notizia arriva a pochi giorni da un’altra vicenda di tradimento, ma da parte ...

Arriva il crossover tra FBI e una serie tra Law & Order : Unità Speciale e Chicago PD : FBI e una serie tra Law & Order: Unità Speciale e Chicago PD incroceranno le loro trame in un episodio Speciale: ad annunciare il crossover tra le sue creature è il produttore esecutivo Dick Wolf, che ha svelato di avere dei piani per intersecare i suoi spettacoli più popolari. Nonostante negli Stati Uniti FBI sia in onda sulla CBS e gli altri due procedural sulla NBC, questo non sembra essere un ostacolo. Come ha confermato a Variety, ...

Honor 20Pro Arriva in Italia e non è solo una notizia da nerd : Honor 20Pro arriverà anche in Italia. Sembra una notiziola da nerd, ma è un segnale importante nella guerra dei dazi tra Usa e Cina che ha fatto come vittima eccellente la collaborazione tra Google e Huawei. Ma andiamo per ordine. Honor è uno spin-of del marchio Huawei: pensato all'inizio per essere la versione più economica dei sofisticati smartphone del colosso cinese ha conquistato via via importanti quote di mercato in alcuni ...

Migliaia di venezuelani sono Arrivati in Perù prima dell’entrata in vigore di una legge restrittiva sull’immigrazione : Negli ultimi giorni Migliaia di venezuelani sono arrivati in Perù, prima dell’entrata in vigore – prevista per oggi, sabato 15 giugno – di nuove e più restrittive leggi sull’immigrazione. Finora i venezuelani dovevano avere con sé soltanto la carta d’identità,

Tasse - Arriva il lunedì nero : "È una stangata - e occhio a non sbagliare" : Oltre alla pressione fiscale insostenibile, in Italia è estremamente difficile anche pagare le Tasse, occhio quindi alle...

Ergastolo - dalla sentenza della Cedu Arriva una lezione sulla dignità della persona : È una sentenza destinata a restare scolpita nella pietra, quella di ieri della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Viola vs Italia. Non solo perché afferma che una pena perpetua senza possibilità di revisione è contraria al senso di umanità. Ma anche e soprattutto perché sostiene che nessun automatismo può da solo costituire una modalità di revisione sufficiente. In Italia esistono due tipi di Ergastolo: quello ordinario, ...