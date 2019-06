A più di un milione di italiani è in arrivo questa cartolina dal Fisco

Hong Kong - più di 1 milione in piazza per la nuova marcia contro le estradizioni in Cina : Sarebbero poco più di 1 milione le persone che domenica sono di nuovo scese in piazza a Hong Kong per protestare contro il progetto di legge che autorizza l’estradizione in Cina, anche se sabato la governatrice dell’ex colonia britannica Carrie Lam ha annunciato la sua decisione di “sospendere” l’iter per l’approvazione. Hong Kong, dopo le protese arriva l’annuncio della ...

Falsi malati - truffa all'Inps per più di un milione di euro : scandalo a Palermo : Fingevano di avere la talassemia per incassare la pensione: scoperta una truffa milionaria ai danni dell'Inps a Palermo. In...

La Guardia di Finanza ha multato lo youtuber St3pny per avere evaso le tasse per più di un milione di euro : La Guardia di Finanza di Firenze ha accusato lo youtuber St3pny, il cui vero nome è Stefano Lepri, di avere evaso le tasse per oltre un milione di euro, e lo ha multato. Lepri, che nei suoi video commenta i videogiochi,

Ascolti TV | Social Auditel 25 maggio 2019 : La Finale di Amici 18 conquista il sabato sera con mezzo milione di Tweet - il vincitore Alberto Urso è stato twittato più di 80.000 volte : Social Auditel 25 maggio 2019: Amici 18 chiude in bellezza. Vince Alberto Urso, scritti per lui più di 80.000 Tweet. La Finale di Amici 18 è padrone del sabato sera Social. Su Twitter sono state numerose le interazioni per l’ultimo attesissimo appuntamento del talent di Maria De Filippi che ha ...

I sacrifici di una mamma! Kim Kardashian spende più di un milione all'anno per le tate : Kim Kardashian non bada a spese pur di avere personale qualificato che si prenda cura dei suoi quattro figli. Ma la somma di tutto rispetto non incide granchè sul bilancio familiare dato che a Kim basta un solo post su Instagram per guadagnare tra 500mila e 1 milione di dollari. Pare che la moglie di Kanye West spenda una cifra astronomica per la gestione dei loro figli: il conto sembra essere ormai di ben oltre 1 milione di dollari l'anno. ...

Borderlands 2 può ancora contare su più di un milione di giocatori ogni mese : Il franchise di Borderlands ha raggiunto nuovi livelli di vendita prima dell'arrivo di Borderlands 3 a settembre. Take-Two Interactive ha annunciato che l'intera serie sparatutto ha raggiunto 43 milioni di copie distribuite.Come riporta Gamespot, Take-Two, che possiede il publisher di Borderlands 2K Games, ha aggiunto che Borderlands 2 da solo ha distribuito circa 20 milioni di copie e che il titolo è ancora giocato da più di 1 milione di ...

Car sharing - sono più di un milione al giorno gli italiani che ne fanno uso : La sharing mobility si fa strada, ogni giorno sono oltre un milione gli italiani che utilizzano veicoli condivisi per i propri spostamenti sono più di un milione gli italiani che ricorrono giornalmente ad auto, van e scooter non di loro proprietà per gli spostamenti. Il dato, contenuto nel 18° rapporto ANIASA, che è stato presentato nella sala conferenze dell’hotel The Westin Palace, di Milano, e mostra una costante crescita ...

Inps : più di un milione di domande per il reddito di cittadinanza : Le domande per il reddito di cittadinanza, il sussidio approvato dal Governo a dicembre 2018 con la legge di bilancio, al 30 aprile avevano superato quota 1 milione. A dirlo è l'Istituto nazionale ...

Reddito di cittadinanza : un milione di domande - le regioni con più - e meno - richieste : Sono 1.016.977 le domande per il Reddito di cittadinanza presentate al 30 aprile. Lo comunica l'Inps in una nota. La Campania si conferma 'regina' per le richieste con oltre 172 mila domande, seguita ...