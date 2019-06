Udinese | al via Summer School in Football Stadia Management alla Dacia Arena DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di lunedì 24 giugno 2019) Al via oggi, nell’Auditorium della, la primainorganizzata daCalcio in collaborazione con Icrim(International Center of Research in International) e Università Cattolica del Sacro Cuore. Con questo progetto, ha commentato il prof. Alessandro Baroncelli, Direttore dell’ICRIM, “abbiamo cercato di mettere insieme le migliori professionalità a livello internazionale con l’obiettivo di far conoscere tutti gli aspetti che ruotano attorno a uno stadio, dprogettazionetecnologia passando per la sicurezza”. Il calcio, ha ricordato intervenendo Gaetano Micciché, presidente della Lega Serie A, “è uno sport seguito da 30 milioni di italiani: parliamo di una partecipazione trasversale che lo rende uno dei settori d’impresa principali del paese con 2 miliardi di euro ...

