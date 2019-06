Sul CorSport le trattative per le cessioni | Albiol | Hysaj | Mario Rui | Diawara e Verdi

CorSport : Il Napoli Sulle tracce di Dany Mota Carvalho per passarlo al Bari : Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe fatto un’offerta all’Entella per l’acquisto del ventunenne attaccante lussemburghese Dany Mota Carvalho. Nei giorni scorsi il quotidiano aveva anticipato l’idea del club di De Laurentiis di comprarlo e cederlo in prestito al Bari in vista del prossimo campionato. Carvalho ha al suo attivo 13 go in 22 partite. L'articolo CorSport: Il Napoli sulle tracce di ...

CorSport : Napoli in vantaggio Sul Juve e Milan per Manolas : Napoli nettamente in vantaggio su tutta la concorrenza per Manolas. Il club azzurro si è mosso in anticipo rispetto a tutti ed ha già chiuso l’accordo con il difensore greco. Secondo il Corriere dello Sport resta solo da definire con la Roma per la cessione. I giallorossi hanno la necessita di creare 45 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno e Manolas potrebbe risolvere il problema. Pallotta vuole tutti i 36 milioni della clausola, De ...

Sul CorSport il possibile addio di Albiol. Il Valencia pronto a pagare la clausola : Il Corriere dello Sport parla di serio rischio che Albiol se ne vada. Destinazione Villareal. La squadra di una città che è a circa 65 chilometri da casa, Valencia. Qualche settimana fa si era già parlato di una possibile scelta di vita di questo tipo, alla soglia dei 34 anni che il difensore compirà a settembre. Il Valencia starebbe accelerando e avrebbe già fatto un’offerta di 4 milioni di euro per la clausola rescissoria valida per l’estero ...

CorSport : il punto Sul mercato. Il telefono infuocato di Giuntoli : Il Corriere dello Sport parla del telefono infuocato di Giuntoli, con centinaia di chiamate, contatti e sondaggi per il mercato in corso. Un passo alla volta, perché una legge non scritta ma sottolineata da De Laurentiis a più riprese è che prima si vende e poi si acquista. E allora ecco Di Lorenzo, che sostituisce il partente Hysaj: il primo tassello del mercato. I prossimi colpi sono quelli per esterno, centrocampista e attaccante. I nomi sono ...

Pallotta Sul CorSport : “Quell’articolo è horseshit”. Di Francesco : “Mai saputo nulla” : Sul Corriere dello Sport le reazioni degli altri personaggi coinvolti nell’inchiesta di Repubblica oltre a quella di De Rossi, già riportata da Ivan Zazzeroni. La reazione di Pallotta Primo fra tutti, Pallotta che al quotidiano ha detto: “questo articolo è horseshit (testualmente merda di cavallo”). Qualcuno vuole danneggiare la Roma, chiarirò tutto”. Della reazione del presidente scrive anche la Gazzetta, che aggiunge una frase alle sue ...

Zazzeroni Sul CorSport : De Rossi ricorrerà per vie legali «Dovrei fare nomi e cognomi - ma non serve - non sono il tipo» : Sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzeroni interviene sulla “congiura” dei senatori raccontata ieri da Repubblica con la sua inchiesta. Lo fa, scrive: “per la stima che nutro nei confronti di De Rossi: i tifosi della Roma non autorizzano ripensamenti sull’uomo prima che sul campione poiché convivono da 18 anni con certezze inattaccabili”. Zazzeroni racconta la confessione furiosa di De Rossi ad un amico, quella a cui oggi Repubblica accenna con un ...

Sul CorSport intervista a Di Lorenzo : “Il Napoli sarebbe un sogno - ma ora c’è l’Empoli” : Il Corriere dello Sport intervista Giovanni Di Lorenzo, il terzino dell’Empoli il cui nome in questi giorni è più volte stato accostato al Napoli. In Napoli alle porte? “Lo dite voi”. Di Lorenzo si mantiene sul vago e ribadisce che il suo principale pensiero, in questo momento, è la partita contro l’Inter di domenica prossima. Anche se, aggiunge, il futuro in azzurro “sarebbe un sogno”. “E poi penso, ma ...

Il CorSport fa chiarezza Sulla clauSula di Ancelotti. Il sodalizio De Laurentiis è forte : Il Corriere dello Sport fa chiarezza sulla clausula del contratto tirata in ballo da Ancelotti nel postpartita con l’Inter. Nessuno sapeva dell’esistenza della clausula e l’averla nominata in un momento in cui si è messa in discussione la sua permanenza al Napoli, anzi la sua partenza destinazione Juve, ha sollevato più di qualche perplessità. Nulla di tutto questo secondo il CorSport, la clausula c’è, ma è solo per ...