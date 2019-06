Sambuco | la pianta per combattere la cellulite e la ritenzione idrica

dilei

(Di lunedì 24 giugno 2019) Appartenente alla famiglia delle Caprifoliaceae, ilè unacaratterizzata da proprietà drenanti e anti-. Simbolo del tredicesimo mese lunare nell’antico calendario celtico, ha bacche di colore nero – violetto dalle quali si ricava un succo a dir poco benefico. Questa bevanda è infatti costituita da acqua e da vitamine, soprattutto A e C. Troviamo inoltre sali minerali importanti come calcio, potassio e magnesio, per non parlare delle antocianine e degli amminoacidi. Questo straordinario mix di principi nutritivi agisce innanzitutto sul colon e sul richiamo di liquidi verso il lume intestinale. In questo modo, è possibile apprezzare un’importante efficacia drenante. Da non dimenticare è anche il fatto che, in virtù della presenza di vitamine del gruppo B, ilrappresenta un elisir utile per migliorare la digestione. Inoltre, come ricordato ...