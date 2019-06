Roma | Fonseca si presenta e fa sognare | “possiamo costruire una grande squadra” FOTO ...

Fonseca sbarca a Roma : «Qui per fare qualcosa di speciale» : In casa Roma la nuova stagione segnerà non pochi cambiamenti, a partire dall’addio al capitano Daniele De Rossi, il cui contratto in scadenza non è stato rinnovato, a quello di Francesco Totti, che giusto pochi giorni fa ha dato le dimissioni dal suo incarico diringenziale. Non mancheranno le novità anche in panchina con l’arrivo di […] L'articolo Fonseca sbarca a Roma: «Qui per fare qualcosa di speciale» è stato realizzato da ...

Inizia ufficialmente l’era Fonseca : il tecnico lusitano è sbarcato a Roma : Roma – Il nuovo tecnico della Roma, Paulo Fonseca, è sbarcato alle prime luci dell’alba all’interno dello scalo internazionale di Fiumicino. Il portoghese è atterrato al Leonardo da Vinci alle 7 circa, toccando per la prima volta da neo allenatore giallorosso il suolo capitolino. Ad attenderlo tanti giornalisti per le solite foto di rito e qualche battuta, prima di recarsi presso gli uffici amministrativi del club siti in viale ...

Roma - Igor Campedelli racconta Fonseca : “E’ uno di quelli che vuole imporre le sue idee e il suo gioco” : Igor Campedelli, agente sportivo e procuratore, già presidente del club portoghese Olhanense, è intervenuto a Radio Cusano Campus parlando del calcio lusitano e del serbatoio di giocatori e tecnici, impegnati in giro per il Vecchio Continente, oltre che del nuovo allenatore della Roma, Paulo Fonseca. “E’ uno di quelli che vuole imporre una filosofia di gioco: le sue squadre hanno chiara identità. Lui ha una personalità marcata, si fa ...

Roma - Fonseca si presenta : gli obiettivi - le idee di gioco ed il modulo : Inizia un nuovo progetto in casa Roma con l’arrivo del tecnico Fonseca. Il tecnico portoghese si dice “molto contento, emozionato e fiducioso in vista di questa nuova sfida che mi aspetta – le sue parole in un’intervista sul sito del club – Sin dal primo momento non ho mai avuto dubbi sull’opportunita’ di venire alla Roma. E’ un grande club, con grandi tifosi. Voglio costruire qualcosa che ...

Fonseca - l’annuncio della Roma e il boom social : follower raddoppiati in 4 giorni! : Paulo Fonseca, nuovo allenatore della Roma, ha visto i suoi follower social raddoppiare nel giro di 4 giorni: il primo effetto dell’avventura in giallorosso arriva da Instagram Nonostante lo Shakthar Donetsk sia una delle squadre più famose non soltanto dell’Ucraina, ma anche dell’est Europa, giochi ogni anno Champions o Europa League e riesca a sfornare talenti stagione dopo stagione, passare dall’essere ...

Calciomercato Roma - i primi nomi da regalare a Fonseca : dai fedelissimi dello Shakhtar a Veretout : Calciomercato Roma – La Roma riparte da Paulo Fonseca. L’ex allenatore dello Shakhtar Donetsk ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno. Iniziano a circolare i primi nomi per il mercato. A dirigere le operazioni è atteso Gianluca Petrachi, ds del Torino. Il tecnico portoghese punterà forte sul 4-2-3-1 e i ruoli principali in cui intervenire sono la mediana, la fascia sinistra e la prima punta, oltre al portiere. Dato ...

Roma - sembra un déjà-vu : Fonseca scelta importante - ma non ripetere lo stesso errore… : Paulo Fonseca è il nuovo allenatore della Roma. L’ex tecnico dello Shakhtar Donetsk ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno. I giallo-rossi avevano seguito tanti profili ma alla fine la scelta è ricaduta sul portoghese. Come si è arrivati alla scelta di Fonseca? (LaPresse) Contatti, anche piuttosto intensi, c’erano stati con Sinisa Mihajlovic, che alla fine si è tirato da parte, viste le reazioni del popolo ...

Fonseca nuovo allenatore Roma - emozionante lettera di ‘congedo’ : “Ucraina nel mio cuore” : Da circa un’ora è ufficialmente il nuovo allenatore della Roma, dopo l’annuncio della società giallorossa seguito all’accordo stipulato qualche giorno fa. Paulo Fonseca avrà il compito di far ripartire il progetto giallorosso dopo un anno travagliato, cercando di ripetere quanto di buono fatto allo Shakhtar. Squadra, quella ucraina, che lascia congedandosi con un’emozionante lettera. “Oggi mi dimetto, accetto ...