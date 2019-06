repubblica

(Di lunedì 24 giugno 2019) Le vittime sarebbero di nazionalità brasiliana. L'episodio in centro nella notte tra sabato e domenica

raspa90 : RT @repubblica: Pescara, l'Arci denuncia aggressione omofoba: 'Due turisti picchiati perché si tenevano per mano' [news aggiornata alle 13:… - repubblica : Pescara, l'Arci denuncia aggressione omofoba: 'Due turisti picchiati perché si tenevano per mano' [news aggiornata… - repubblica : Pescara, l'Arci denuncia aggressione omofoba: 'Due turisti picchiati perché si tenevano per mano' -