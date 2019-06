Per Auriemma il vero obiettivo del Napoli è una punta centrale | Rodrigo

VIDEO – Acceso botta e risposta Auriemma-De Maggio : “Sto ancora cercando Keita e Kessiè…”. De Maggio : “Fatta Per Almendra? Chiuso sto ca…!” : Scintille a distanza tra Auriemma e De Maggio Acceso battibecco tra Raffaele Auriemma di Radio Marte e Valter De Maggio di Radio Kiss Kiss. Sono scintille in un botta e risposta a distanza durante le rispettive trasmissioni radiofoniche Questo l’attacco di Auriemma: “Sto ancora cercando Kessie, Keita e Higuain nello spogliatoio del Napoli. Certe opinioni rimangono come un tatuaggio su chi le dice. Non possiamo prendere lezioni ...

Ciao Darwin 8 Anticipazioni : stasera Giampiero Mughini contro Raffaele Auriemma Per Juve vs Tutti : Proprio nella puntata di stasera assisteremo al drammatico incidente che ha coinvolto un concorrente, ora, a rischio paralisi!

Auriemma : “Servirà esPerienza Per fare meglio. Ancelotti faccia come Benitez…” : Il giornalista e telecronista Raffaele Auriemma, in onda su Sportmediaset, ha suggerito ad Ancelotti di seguire la linea di Rafa Benitez. Auriemma ritiene che il tecnico di Reggiolo debba imporsi con la Società così come fece Benitez quando arrivò a Napoli. “Questa stagione si chiuderà con il ‘giudizio sospeso’ per Ancelotti. La tifoseria pretenderà che si imponga con la società, così come fece Rafa Benitez, non per ...