Martedì nero per trasporti pubblici | metro e bus a rischio causa sciopero

(Di lunedì 24 giugno 2019) Roma – A Romae bus amartedi’ 25 giugno per lodi 24 ore proclamato da Usb e Orsa. Si tratta della protesta che era in programma giovedi’ 20 giugno e che e’ stata rinviata dopo una riunione tra i sindacati e la Prefettura. I lavoratori si fermeranno dalle ore 8.30 alle ore 17 e dalle 20 a fine servizio. Interessati dall’agitazione i bus di superficie, tram,A, B e C e ferrovie concesse, ovvero Termini Centocelle, Roma-CivitaCastellana-Viterbo e Roma-Lido. Previste le fasce di garanzie dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20. L’Unione sindacale di base denuncia “la quasi totale assenza di servizi igienici ai capolinea, la negazione continua di ferie adeguate a un sufficiente recupero psico-fisico, lo stato usurato dei mezzi, l’assenza di aria condizionata nei mesi caldi, tutte situazioni cheno un ...

