Lecce | 30 arresti per mafia in provincia | indagato anche il Sindaco di Scorrano

(Di lunedì 24 giugno 2019) I carabinieri del Norm di Maglie hanno eseguito questa mattina all'alba, 24 giugno, 30 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone accusate, a vario titolo, di fare parte di un sodalizio criminale giudicato di stampo mafioso. Tra gli indagati ci sonoinsospettabili, come ad esempio il primo cittadino di, Guido Nicola Stefanelli. Ildovrà rispondere di concorso esterno in associazione mafiosa. Stefanelli, secondo quanto riporta l'agenzia Ansa, era alla guida della coalizione 'La svolta giusta', una Lista civica: venne elettonel 2017. Altri 37 indagati Per dovere di cronaca bisogna precisare che non tutte le misure cautelari hanno previsto il carcere per gli indagati: difatti sono 19 i provvedimenti che hanno previsto la reclusione presso la casa circondariale di, mentre altre 11 ordinanze sono state emesse in regime di ...

