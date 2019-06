“Le Aree Protette della Calabria e il turismo sostenibile” | domani l’incontro a Scilla

meteoweb.eu

(Di lunedì 24 giugno 2019) Lo scenario incantevole del Castello Ruffo diè la location scelta per presentare gli interventi in itinere nel Parco Nazionale dell’Aspromonte, nell’ambito del POR 2014-2020. L’evento, rientra in una due giorni (25 e 26 giugno) più ampia che coinvolge i quattro Parchi calabresi dove verranno illustrate le azioniRegioneper la valorizzazione delleCalabresi, anche attraverso un piano di marketing territoriale attraverso il brand “Parchi, promuovendo un approccio nuovo che tutela e preserva luoghi tanto delicati e preziosi e, nello stesso tempo, li valorizza permettendo a chiunque di ammirarli in tutta la loro bellezza. Quattro incontri per conoscere e apprezzare lo straordinario capitale naturale, tra Parco nazionale dell’Aspromonte, Parco nazionale del Pollino, Parco nazionaleSila, Riserva ...

