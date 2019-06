India, crolla tendone alla festa religiosa: 14 vittime e 50 feriti, alcuni sono morti fulminati (Di lunedì 24 giugno 2019) Il cedimento della struttura è stato causato dalle forti piogge e dai forti venti che si sono abbattuti nello stato del Rajasthan. Molte delle vittime sono anziani e bambini piccoli incapaci di fuggire dal tendone. Più di 300 persone si erano radunate all'interno per un evento religioso. (Di lunedì 24 giugno 2019) Il cedimento della struttura è stato causato dalle forti piogge e dai forti venti che siabbattuti nello stato del Rajasthan. Molte delleanziani e bambini piccoli incapaci di fuggire dal. Più di 300 persone si erano radunate all'interno per un evento religioso.

Almeno 14 persone sono rimaste uccise e più di 50 ferite a seguito del crollo di un tendone durante un festival religioso nel nord dell'India. Molte delle vittime sarebbero anziani e bambini anche molto piccoli, incapaci di fuggire dalla struttura al momento del cedimento, avvenuto domenica pomeriggio. Come scrive la BBC, qualcuno sarebbero rimasto fulminato dai cavi elettrici quando la copertura si è accasciata, altri sono morti travolti dalle macerie. Il premier indiano Narendra Modi ha espresso su Twitter la sua vicinanza alle famiglie colpite definendo l'incidente una “disgrazia”.



A causare la strage i forti venti e le forti piogge che si sono abbattute sul Rajastan. Almeno 300 i residenti locali che si erano riuniti per l’ evento religioso presso il campo scuola vicino al tempio Rani Bhatinyani nel distretto di Barmer. Alcuni filmati realizzati dall'interno del tendone hanno mostrato come nei minuti precedenti al crollo, l'uomo che guidava la cerimonia Ram Katha, Murlidhar Maharaj, ha realizzato che la struttura non era più sicura e ha chiesto la sua evacuazione. “I venti sono forti. Dovremo fermare il Katha. Per favore, lasciate l'area ", ha detto nel filmato dal vivo girato dalla stazione locale, NDTV.”, ha detto indicando i forti venti che sferzavano il tendone. In molti hanno seguito l'esempio, in quella che i media locali hanno descritto come una fuga precipitosa.