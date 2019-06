In Etiopia la vecchia guardia combatte uno scomodo premier

internazionale

(Di lunedì 24 giugno 2019) Il primo ministro etiope Abiy Ahmed è un uomo molto fortunato. Nell’ultimo anno è sopravvissuto a tre tentativi di ucciderlo o di deporlo. Leggi

