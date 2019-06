Il dramma dei 3 200 dipendenti di Almaviva è l' inizio della fine per i call center?

agi

(Di lunedì 24 giugno 2019) Sit-in a Palermo dei lavoratori Almaviva, colosso dei. Dalle 9 alle 13 presidi davanti ai punti di Wind e Tim di via Libertà, di tutti gli operatori liberi dal servizio, contro il rischio di dimezzamento degli stipendi e, a partire da settembre, di licenziamenti per il crollo dei volumi di traffico. Tim e Wind avrebbero fatto sapere - dicono i sindacati - che da luglio passeranno il 70% in meno di chiamate. Sindacati e lavoratori sollecitano il governo nazionale a "intervenire su una crisi strutturale" che in Sicilia mette a rischio 20 mila posti di lavoro, di cui 3.200 in Almaviva Palermo, in un contesto in cui "i volumi di traffico delocalizzato all'estero hanno percentuali che superano il 60%". Chiesto il rispetto delle tariffe minime stabilite dalla legge e sollecitata la costituzione di un fondo di settore. Un tavolo è stato fissato al ministero del Lavoro per ...

fuk1furiosa : Il dramma represso dei cristiani palestinesi - Agenzia_Italia : Il dramma dei 3.200 dipendenti di #Almaviva è l'inizio della fine per i #CallCenter? - Gatestone_ITA : In un momento in cui i cristiani di tutto il mondo musulmano subiscono una serie di persecuzioni, il dramma dei cri… -