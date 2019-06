Hitman 2 | disponibile un trailer dedicato alla nuova location di New York

eurogamer

(Di lunedì 24 giugno 2019) IO Interactive ha pubblicato un nuovoespansione di2, che porterà i giocatori nella prestigiosa banca Milton-Fitzpatrick.Come riporta Gamingbolt, lamissione è ambientato in una piovosa Newed il nostro agente preferito avrà l'obiettivo di infiltrarsi nell'istituito di credito ed eliminarne il direttore. Come in tutte le missioni già disponibili, aspettatevi anche qui decine di sfide, nuove armi e travestimenti. Questo pacchetto di espansione saràa partire da domani su PC e console, ricordiamo che potete acquistare quest'espansione separatamente o approfittare del season pass per portarvi a casa tutti i contenuti quando saranno disponibili."Viaggia in tutto il mondo e rintraccia i tuoi bersagli in fantastici luoghi esotici su™ 2. Da strade assolate all'ombra di pericolose foreste tropicali, nessun luogo è al sicuro ...

