Francia - Romania | Europei Under 21 | dove vederla in TV e in streaming

Europei Under 21 calcio 2019 - l’Italia guarda Francia-Romania e spera. Gli azzurri si qualificano alle semifinali se… Rischio biscotto : Serata di fuoco per l’Italia, bisogna guardare Francia-Romania e sperare. Si devono incrociare le dita e aspettare un risultato favorevole per potersi qualificare alle semifinali degli Europei Under 21 di calcio 2019. La nostra Nazionale ha concluso il gruppo A al secondo posto con 6 punti e una differenza reti di +3 (6 gol segnati), dunque per poter proseguire la propria avventura nella rassegna continentale come miglior seconda è ...

Europei Under 21 - Francia-Romania decisiva per gli azzurri : l’Italia passa in semifinale se… : Si chiude oggi la fase a gironi dell’Europeo Under 21, Francia Romania deciderà le ultime due squadre qualificate in semifinale: l’Italia spera Siamo giunti alla resa dei conti, oggi si conclude la fase a gironi dell’Europeo Under 21 con il Gruppo C. Riflettori puntati su Francia-Romania, dal cui esito dipenderà anche il destino dell’Italia, che punta a qualificarsi come migliore seconda. Sarà obiettivamente però ...

Pronostico Francia-Romania - Europeo Under 21 - 24-6-2019 : Pronostico Francia-Romania, Girone C Europeo Under 21, lunedì 24 giugno 2019Pronostico//Under 21//Girone C – Entrambe le selezioni arrivano alla gara decisiva – non soltanto per il loro girone – a punteggio pieno. Ma se questo per la Francia potrebbe sembrare del tutto normale, essendo i transalpini tra i favoriti, così non è per i giovani romeni! Che però dati alla mano, con otto reti fatte e tre subite, possono considerarsi a tutti ...

Calcio - Europei Under21 : oggi il big match tra Inghilterra e Francia - la Croazia affronta la Romania : Si completa oggi la prima giornata della fase a giorni degli Europei Under21 di Calcio, con le partite del Gruppo C. Al termine di queste gare potremo quindi avere un quadro più chiaro sulle pretendenti al successo in questa rassegna continentale che si svolge nel Bel Paese. Andiamo quindi a scoprire cosa ci attende nelle sfide odierne. Alle 18.30 al San Marino Stadium di Serravalle si giocherà Romania-Croazia. Per i Tricolori sarà la seconda ...