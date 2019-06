Diablo 4 arriverà nel 2020?

eurogamer

(Di lunedì 24 giugno 2019) Un articolo della rivista francese Le Monde afferma che Blizzard avrebbe mostrato4 ai dipendenti dello studio di Parigi, riporta Cogconnected.com. L'azienda starebbe ancora in una situazione di difficoltà dopo che gli impiegati hanno iniziato a lasciare la compagnia a ritmi a dir poco allarmanti. In questo contesto la compagnia avrebbe accelerato i lavori sul nuovoe sul vociferato Overwatch 2, ma nessuno dei due giochi dovrebbe uscire prima delnel migliore dei casi.Queste notizie non sono propriamente una sorpresa. A marzo è stato riferito che Blizzard stava affrontando un periodo negativo con conseguenti tagli dei posti di lavoro.Leggi altro...

