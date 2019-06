Corona | prove di pace con la Berlinguer | Le chiedo scusa | disponibile per l' ultima

blogo

(Di lunedì 24 giugno 2019) Maurotende la mano a Biancaalla vigilia dell’ultimo appuntamento stagionale di Cartabianca. “Le voglio bene, lein pubblico, a lei e agli italiani, se ho offeso qualcuno col mio linguaggio – afferma lo scrittore a Un giorno da pecora - sonoad andare all'puntata della trasmissione, per chiedera lei e agli italiani”.La lite tra i due era scoppiata due settimane fa, quandobattibeccò con la conduttrice arrivando a bere della birra in diretta, per poi esplodere definitivamente in seguito all’intervista polemica rilasciata dall’alpinista al Fatto Quotidiano. “Lase l'è presa per quello che ho detto e ha pensato bene di epurarmi. Mi sarebbe piaciuto fare le ultime due puntate, chiedendoper le mie intemperanze. E comunque auguro alla trasmissione di andare avanti e bene, non ho rancori di nessun tipo. Mi è ...

