Mi prendo tempo per me! Alessandra Amoroso, pausa dalla musica (Di lunedì 24 giugno 2019) Alessandra Amoroso si prende una pausa dalla musica e mette in stand by le apparizioni pubbliche per riscoprire sè stessa. La cantante salentina, arrivata al successo grazie ad Amici e da allora non si è più fermata, fra concerti, ospitate nei programmi e diverse apparizioni a Sanremo. Un successo che, per molti anni, ha monopolizzato anche la vita privata di Alessandra che ha confidato la volontà di rallentare e fermarsi per un po’.



Reduce da un tour di successo, per celebrare 10 anni di carriera e un nuovo album, la Amoroso ha confessato di volersi prendere una pausa dalla musica. “Mi prendo del tempo per me e per la mia famiglia” ha spiegato al Giornale.Mentre le radio trasmettono Mambo Salentino, l’ultimo singolo realizzato con i Boombadash, la Amoroso ha svelato di volersi allontanare dalle luci della ribalta per coltivare i suoi affetti.



Si congederà alla Big Family – così come chiama i fan – con un raduno che si terrà il prossimo 20 luglio a Cinecittà, Roma. "Proverò a riposare e a prendermi del tempo per la mia famiglia e me stessa – ha confessato -, però non si sa mai magari si ascoltano dei brani e si provano, si cantano".

Da tempo la Amoroso è legata a Stefano Settepani, autore di Amici di Maria De Filippi conosciuto dietro le quinte del programma. Una storia d’amore importante che, secondo molti, potrebbe presto portarla all’altare.



“Sono in una fase in cui voglio scoprire nuove cose e trovare un nuovo modo per esprimermi – ha raccontato la cantante -[…] Mi piacerebbe sperimentare altri stili, altri mondi musicali proprio come è successo con ‘Mambo salentino’. Sono piena di entusiasmo e scaverò ancora più a fondo per scoprirmi di più”. Una pausa che però non significa un addio, come ha specificato la stessa Alessandra: “Mi fermerò – ha chiarito -, però la voglia di esserci nella vita delle persone e della mia big Family c’è sempre”.