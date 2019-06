Taccheggio | il furto di merci è più diffuso di scassi e rapine E il danno economico è di

ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 giugno 2019) Tiene banco la vicenda di Marco Carta e deldelle magliette ancora da chiarire. Da una ricerca molto “accademica” e blasonata si scopre però che i taccheggiatori d’Italia in azione sono un nutrito esercito, tanto che solo nel settore delle vendite al dettaglio ilstimato per il nostro paese si aggira attorno ai 3,3 miliardi di euro l’anno quanto a perdite nette, più 1,5 di spese sostenute per la sicurezza. Un dato che, spalmato su tutti gli italiani, si porta via circa 80 euro pro capite. La singolare statistica emerge da un imponente studio realizzato su 11 Paesi europei appena pubblicato da “Crime&tech”, spinoff del centro studi Transcrime dell’Università Cattolica di Milano diretto da Ernesto Savona. La ricerca (scaricabile a questo link) si chiama “Retail security in Europe. Going beyond Shrinkage” ed è stata condotta in collaborazione con Checkpoint ...

