Salvini | Trovati i 15 miliardi per il taglio fiscale

Salvini : per Flat tax 15 mld già trovati : 14.52 La Flat tax si farà, servono "almeno 15 miliardi" che sono stati "già trovati". Lo assicura il vicepremier Salvini, intervistato sulla spiaggia di Milano Marittima da SkyTg24. "Non è un capriccio della Lega diminuire le tasse alle famiglie, alle imprese e ai lavoratori, è l'unico modo per far ripartire questo Paese. A Bruxelles si mettano l'animo in pace, nel 2020 non tutti ma tanti italiani pagheranno meno tasse, apriranno nuove ...