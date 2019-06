Roma | scavalca cancellate de La Sapienza per partecipare a un party notturno non

ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 giugno 2019) È morto dopo 24 ore di agonia un giovane che venerdì sera era rimasto ferito nel tentativo dire ledell’università Ladipera unnon autorizzato dal rettore. Il 26enne, come riporta Il Messaggero, era stato operato d’urgenza al Policlinico Umberto I nel pomeriggio di sabato, ma non ce l’ha fatta: la recisione dell’arteria femorale è risultata fatale. Sono in corso le indagini sulla dinamica dell’incidente: le porte d’ingresso dell’ateneo erano aperte, forse quindi il ragazzo voleva evitare di pagare il ticket d’ingresso per accedere alla “disco-” superando le mura di cinta di viale dell’Università. Attorno alle “notti bianche” della, organizzate da alcuni collettivi studenteschi, da settimane continuano ad esserci tensioni con il rettore. ...

