Napoli | Insigne verso l’Atletico | al suo posto arriva Lozano

(Di domenica 23 giugno 2019) Mercatol’Atletico: tutti i dettagli MercatoIl Mattino nell’edizione odierna parla chiaro:può lasciare il. Il capitano azzurro, assistito da Mino Raiola, sta seriamente pensando di lasciare gli azzurri in questa finestra estiva di mercato. Nelle ultime ore ci sono anche stati dei contatti tra l’enotourage del ragazzo e l’Atletico Madrid. Raiola ha spiegato loro che il capitano non è incedibile e per il, se dovesserore molto più dei 55 milioni messi finora sul piatto dal, non ci sarebbero enormi problemi a lasciarlo partire. La richiesta economica per il cartellino è di 80 milioni di euro, ed in quel caso Aurelio De Laurentiis comincerà a pensare seriamente di venderlo. Mercatopronto a partire: Intanto ilha un accordo conIntanto, Diego Simeone in ...

