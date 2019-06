LIVE Germania-Austria 1-0 | Europei Under21 in DIRETTA | rete stupenda di Waldschmidt dalla

LIVE Germania-Austria - Europei Under21 in DIRETTA : teutonici a caccia del tris di vittorie : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio, probabili formazioni e come vedere in tv e streaming Germania-Austria – La presentazione delle sfide di oggi Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Germania-Austria, ultima giornata del Girone B degli Europei Under21 di Italia e San Marino. Stasera le due squadre si giocheranno tutto: oltre all’accesso alle semifinali della competizione, infatti, ...

LIVE Motocross - GP Germania 2019 in DIRETTA : Tim Gajser fa il vuoto su Jonass e si avvicina alla doppietta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -1 Siamo all’ultimo minuto. Gajser mantiene 5.7 su Jonass e 12.9 su Tonus -2 Jonass non molla e rimane a 4.8 da Gajser, il lettone sta disputando la sua miglior gara da quando è in MXGP -3 Monticelli è decimo, Febvre 12esimo -4 Gasjer inizia il 14esimo giro con 5.2 su Jonass e 11.7 su Tonus che distanzia Anstie di 3.7. -6 Bernardini precipita in 19esima posizione. Febvre è sempre ...

LIVE Motocross - GP Germania 2019 in DIRETTA : Tim Gajser fa il vuoto in gara-2 e si avvicina alla doppietta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -10 Gasjer inizia l’11esimo giro con 4.8 su Jonass e 11.5 su Tonus. Quarto Anstie, poi Paulin, Coldenhoff, Monticelli, Jasikonis e Seewer -11 Monticelli sempre settimo, Bernardini 12esimo -12 Si rimette a spingere Gajser e il suo vantaggio torna a 5.2 con Tonus a 11.1. -13 Febvre continua nella risalita ed è 16esimo a 44.7 -14 Jonass continua nella sua ottima prova e si porta a 4.8 da ...

LIVE Motocross - GP Germania 2019 in DIRETTA : Tim Gajser subito al comando di gara-2 su Jonass e Tonus : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -20 Tim Gajser continua a far segnare tempi eccellenti e porta il suo margine a 3.5 su un ottimo Jonass. Tonus è già a 7.1. -21 Monticelli rimane in settima posizione a 12.3, mentre Febvre è 19esimo in risalita -22 Il leader della classifica del Mondiale sembra non avere rivali. Guadagna settore per settore in maniera inesorabile. -23 Gajser inizia il quarto giro con un margine di 3.2 su ...

LIVE Motocross - GP Germania 2019 in DIRETTA : scatta gara-2 - Tim Gajser vuole completare la doppietta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -27 Gajser inizia ad inanellare settori record uno dietro l’altro e ora ha già 2 secondi su Jonass e 3.9 su Tonus -28 Gajser scappa via e ha già un secondo su Jonass, quindi 1.5 su Tonus e 2.2 su Anstier -29 Cade Febvre ed è ultimo! Gajser vola via PARTENZA – Subito Tim Gajser al comando su Jonass e Seewer, quindi Tonus e Paulin 17.10 Parte il countdown!! 17.09 Tim Gajser vuole la ...

LIVE Motocross - GP Germania 2019 in DIRETTA : Tim Gajser domina la prima manche - fra poco il via di gara-2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.50 Ben ritrovati, fra poco si tornerà a gareggiare a Teutschental con la seconda manche della della MXGP. 14.54 La nostra DIRETTA si ferma qui al momento, ma l’appuntamento è fissato alle ore 17.10 con lo start di gara-2. 14.52 Lo sloveno Gajser allunga così a +58 su Antonio Cairoli in attesa di una gara-2 in cui andrà a caccia della doppietta. Finisce qui!! Tim Gajser rispetta il ...

LIVE Motocross - GP Germania 2019 in DIRETTA : Tim Gajser domina la prima manche - alle 17.10 il via di gara-2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.54 La nostra DIRETTA si ferma qui al momento, ma l’appuntamento è fissato alle ore 17.10 con lo start di gara-2. 14.52 Lo sloveno Gajser allunga così a +58 su Antonio Cairoli in attesa di una gara-2 in cui andrà a caccia della doppietta. Finisce qui!! Tim Gajser rispetta il pronostico della vigilia e si aggiudica gara-1 davanti a Tonus e Seewer, il quale ha perso la seconda piazza per ...

LIVE Motocross - GP Germania 2019 in DIRETTA : Tim Gajser conduce gara-1 davanti a Seewer e Lieber : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -6′ Si sta complicando maledettamente la rincorsa del nostro Tony Cairoli al decimo titolo iridato della carriera, ma il Mondiale è ancora lungo… -8′ Il belga Lieber rompe gli indugi e sorpassa Seewer per la seconda posizione a 8″ dalla vetta. 4° Tonus, 5° Febvre. -10′ Gajser in totale controllo di gara-1 e del Mondiale, con 8″ di margine sulla coppia degli ...

LIVE Motocross - GP Germania 2019 in DIRETTA : Tim Gajser può ipotecare il titolo senza Tony Cairoli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Programma – Classifica Mondiale – Il forfait di Cairoli – Cronaca della Qualifying Race Buongiorno e ben ritrovati con lo spettacolo del Mondiale Motocross, giunto alla terza settimana di gare consecutiva col GP di Germania che si sta disputando al Teutschental. Come già previsto e accennato nella presentazione di questo weekend, la caduta ...

LIVE Germania-Nigeria calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : teutoniche favorite per l’accesso ai quarti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Germania-Nigeria – Il programma completo della partita – Il tabellone della seconda fase dei Mondiali 2019 – Risultati e classifiche della fase a gironi Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Germania-Nigeria, sfida inaugurale degli ottavi di finale del Mondiale 2019 di calcio femminile in corso di svolgimento in Francia. La ...

LIVE Germania-Serbia 6-1 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : dominio assoluto dei tedeschi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 93′ FINITA! Germania batte Serbia 6-1. 92′ GOOOOOOL GERMANIA!!! Fantastico destro a giro di Maier che si dirige nel sette, 6-1 allo scadere per i tedeschi. 90′ Ci saranno due minuti di recupero. 89′ Numero di Nmecha che scarica per Neuhaus, il cui tiro supera la traversa. 86′ Ultima sostituzione della partita: tra le fila serbe Lutovoc prende il posto di ...

LIVE Germania-Serbia 5-0 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : tripletta di Waldschmidt! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 80′ GOOOOOOL GERMANIA!!! Waldschmidt semina il panico e poi buca le mani ad un colpevole Radunovic, 5-0 e tripletta personale. 77′ Radonjic in spaccata non trova la porta da buona posizione. 74′ Ultimo cambio tedesco: Nmecha sostituisce Richter. 72′ Ci prova proprio Jovelic in girata ma la palla finisce abbondantemente a lato. 70′ Secondo cambio per la Serbia: ...

LIVE Germania-Serbia 4-0 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : Dahoud chiude il match! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 69′ GOOOOOOOL GERMANIA!!! Dahoud trafigge Radunovic dalla distanza e chiude la partita: 4-0 per i tedeschi. 66′ Seconda sostituzione per la Germania: Maier subentra a Eggestein. 63′ MIRACOLOOOOOO DI RADUNOVIC!!! Richter salta ancora un uomo e serve un cioccolatino al centro ad Amiri il cui appoggio a botta sicura trova la clamorosa risposta del portiere serbo. 62′ ...

LIVE Germania-Serbia 3-0 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : doppietta di Waldschmidt - tedeschi dominanti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39′ RICHTER! L’attaccante ci prova da appena dentro l’area ma trova solo l’esterno della rete. 37′ GOOOOOOOL GERMANIA!!! Altro contropiede mortifero portato a termine da Waldschmidt che stavolta fa tutto da solo e incrocia trovando l’angolino per il momentaneo 3-0. 35′ Tacco di Dahoud dal centro dell’area, non ha problemi Radunovic a ...