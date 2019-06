Gli anarchici ragusani piangono la morte di Rosario Arestia

Protesta de Gli anarchici L'Aquila per solidarietà a detenute in sciopero della fame : L'Aquila - Azione di Protesta all'Aquila contro il regime carcerario del 41bis da parte di due gruppi che si definiscono "compagni anarchici e anarchiche": uno ha simbolicamente occupato la sala conferenze della sede municipale di palazzo Fibbioni, l'altro e' riuscito a salire sulla gru posta nel cantiere adiacente la Cattedrale di San Massimo in piazza Duomo esponendo un lungo striscione con la scritto: ...

Torino - no alla proiezione del film suGli anarchici suicidi dopo gli arresti per le proteste No Tav : “Precauzione” : È una storia nata in Argentina e finita in modo tragico a Torino. Una storia di fine anni Novanta che è ancora un tasto sensibile. Per questo non finirà sui grandi schermi della città. A Torino non è stato distribuito Soledad, film sulla vita di Maria Soledad Rosas detta “Sole”, giovane argentina che venne arrestata insieme ad altri due anarchici perché accusati di aver commesso alcuni attentati in Val di Susa, morta suicida l’11 luglio 1998 ...