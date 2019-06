UCCIDE L' AMICA PER 9 MILIONI Ma era una truffa virtuale | così il male ci divora

Le promette 9 milioni per le foto di un omicidio : 18enne UCCIDE la sua migliore amica con l’aiuto di quattro compagni : Ha conosciuto sui social un uomo che, spacciandosi per miliardario, le ha promesso 9 milioni se lei gli avesse mandato foto e video mentre commetteva un omicidio. “Voglio seguire tutto minuto per minuto, e ti darò nove milioni di dollari“, le aveva detto in chat. E lei, 18enne, ci è cascata e ha organizzato assieme a quattro amici l’omicidio di quella definiva come la sua migliore amica, convinta che il “milionario” l’avrebbe ...

UCCIDE la migliore amica perché un uomo sul web le ha promesso 9 milioni : Aurora Vigne La sua migliore amica ha premeditato l'omicidio e poi si è fatta aiutare da altri due coetanei. L'hanno portata in un bosco e poi l'hanno ammazzata Ha ucciso la sua migliore amica in cambia di soldi. Una storia crudele questa, che sembra uscita da un serie tv, ma che invece è successa davvero. La vittima di questo omicidio premeditato che ha avuto luogo in Alaska il 2 giugno scorso è Cynthia Hoffman, una ragazza che tra ...

UCCIDE la migliore amica perché un uomo sul web le ha promesso 9 milioni : La sua migliore amica ha premeditato l'omicidio e poi si è fatta aiutare da altri due coetanei. L'hanno portata in un bosco e poi l'hanno ammazzata. Ha ucciso la sua migliore amica in cambia di soldi. Una storia crudele questa, che sembra uscita da un serie tv, ma che invece è successa davvero. La vittima di questo omicidio premeditato che ha avuto luogo in Alaska il 2 giugno scorso è Cynthia Hoffman, una ragazza che tra l'altra ...