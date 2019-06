Tre persone sono morte nell’incendio di un palazzo a Parigi

Brindisi - truffa online e assicurazione fasulla : Tre persone denunciate : In provincia di Brindisi nelle ultime ore i carabinieri delle stazioni di Torchiarolo e Oria hanno eseguito ben tre denunce a carico di altrettanti individui per il reato di frode. Infatti, secondo quanto si apprende dalla stampa locale, una cittadina di Torchiarolo avrebbe acquistato su internet un telefono cellulare a marca Iphone da un 20enne residente a Ladispoli, località turistica non lontana da Roma. Il soggetto avrebbe promesso l'invio ...

Gorizia - esplode una palazzina. Si cercano Tre persone : Giovanna Stella A Gorizia alle 4.20 di mattina è esplosa una palazzina di due piani. Si cercano tre persone Una esplosione violentissima alle 4,20 di questa mattina ha causato il crollo di un solaio in un piano rialzato di una palazzina di due piani a Gorizia. L'incidente è accaduto al civico 87 di viale XX settembre, probabilmente a seguito di una fuga di gas. Stando alle prime informazioni sarebbero tre le persone attualmente ...

Crolla nella notte una palazzina a Gorizia - si cercano Tre persone : Alle 4.20, probabilmente a seguito di una fuga di gas, si è verificata un’esplosione che ha causato il crollo di un solaio in un piano rialzato di una palazzina di 2 piani, a Gorizia. In atto le ricerche di 3 persone che potrebbero essere rimaste sotto le macerie, secondo quanto fanno sapere i vigili del fuoco.nella palazzina abiterebbero tre persone, quelle che appunto vengono cercate. I soccorritori hanno riferito che nella zona ...

Gorizia - crolla palazzina : si cercano Tre persone : Gorizia, crolla palazzina: si cercano tre persone Intorno alle 4 si è verificata un'esplosione dovuta, probabilmente, a una fuga di gas nel solaio. Il crollo è avvenuto nella centrale via XX Settembre Parole chiave: Gorizia ...

Quattro persone - Tre russi e un ucraino - saranno processate per l’abbattimento del volo MH17 : Quattro persone, tre russi e un ucraino, saranno processate nei Paesi Bassi per l’abbattimento del volo MH17. Lo hanno deciso i magistrati olandesi a capo del team internazionale che ha indagato sulle cause del disastro aereo che il 17 luglio

OlTre 70 milioni di persone in fuga da guerra e persecuzione : nel 2018 aumentano i rifugiati : Sono circa 70,8 milioni le persone che nel 2018 erano in fuga da guerre, persecuzioni e miseria. L' Unhcr sottolinea come si tratti del livello totale di sfollati più alto mai registrato in settant'anni di monitoraggio. I due terzi dei rifugiati ad oggi nel pianeta vengono da soli cinque Paesi, e ad accoglierli sono maggiormente gli Stati sottosviluppati. Lo riporta l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), nel suo ...

Migranti - rapporto Unhcr : nel 2018 olTre 70 milioni di persone in fuga : L'agenzia spiega che la cifra è stimata per difetto, considerato che la crisi in Venezuela è attualmente riflessa da questo dato solo parzialmente

Quali alTre terapie - olTre a quelle per la sclerosi multipla - assumono le persone con questa malattia? : Uno studio eseguito in Germania ha valutato Quali farmaci assumono i malati di sclerosi multipla, oltre a quelli indicati in questa patologia. Fra gli obiettivi della ricerca c’è stato quello di verificare le differenze, riguardo a tale aspetto, fra maschi e femmine. Dopo l’introduzione dei primi tipi di interferone beta negli anni ’90, si è assistito a un importante aumento di soluzioni terapeutiche che rendono oggi complesso l’armamentario ...

Coppia carbonizzata in auto a Torvaianica - compagno della vittima : "Ieri ho incontrato Tre persone" : Si attendono gli esiti dell'autopsia per avere la conferma sull'identità dei due cadaveri, un uomo e una donna, trovati all'interno di un'auto. Intanto il compagno di lei ha ricostruito agli inquirenti i suoi spostamenti

Incendio NoTre Dame : oggi la prima messa per una Trentina di persone : Si terrà oggi pomeriggio la prima messa nella cattedrale parigina di Notre–Dame, a due mesi dall’Incendio che ha parzialmente distrutto uno dei simboli della cristianità. “Per ovvie ragioni di sicurezza“, ha spiegato la diocesi di Parigi, nessun fedele sarà presente a questa messa, che sarà trasmessa in diretta dal canale cattolico Kto affinché “i cristiani possano partecipare e fare la comunione“. Saranno ...

Epatite C : olTre 15mila pazienti curati nel Lazio. Ma resta un “sommerso” di circa 20mila persone infette : Quattro incontri rivolti agli specialisti per coordinare l’attività e individuare i pazienti che non sanno o non si sono ancora sottoposti alla terapia gratuita, non tossica e della durata di poche settimane per eliminare la minaccia incombente dell’Epatite C e tornare a vivere. Seconda tappa con l’appuntamento “HCV: Be Fast, Be Different”,organizzato da AbbVie, in questo quadro complesso e allo stesso tempo ...

Epatite C : olTre 15mila pazienti curati nel Lazio. Ma resta un “sommerso” di circa 20mila persone infette. Da Roma l’appello degli specialisti : Quattro incontri rivolti agli specialisti per coordinare l’attività e individuare i pazienti che non sanno o non si sono ancora sottoposti alla terapia gratuita, non tossica e della durata di poche settimane per eliminare la minaccia incombente dell’Epatite C e tornare a vivere. Seconda tappa con l’appuntamento “HCV: Be Fast, Be Different”,organizzato da AbbVie, in questo quadro complesso e allo stesso tempo ...

Maltempo Lombardia : persone isolate per 12 ore - alTre intrappolati in galleria : I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio e dei distaccamenti di Mese e Morbegno (Sondrio) oggi hanno effettuato decine di interventi per frane, dissesti, allagamenti, black out energetici per caduta di pali elettrici. Le numerose chiamate di soccorso, per le avverse condizioni meteo, hanno riguardato in particolare i territori di Delebio, Piantedo, Somaggia, Chiavenna, San Giacomo Filippo, Campodolcino e Madesimo. Nel Comune di San ...

Inondazioni in Cina : colpite 9 città e olTre 2 milioni di persone : In Cina oltre 2 milioni di persone sono state colpite dalle conseguenze delle Inondazioni causate da piogge torrenziali nella provincia di Jiangxi: si contano al momento circa 150mila sfollati, secondo quanto reso noto dall’Ufficio provinciale di gestione delle emergenze. Xinhua riferisce che da giovedì scorso intense precipitazioni hanno causato violente Inondazioni in 9 città della provincia: colpiti 137.200 ettari di colture, 1.353 ...