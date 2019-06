Torino | trovato morto il 65enne disperso

Paolo Tenna - l’ad della Torino Film Commission trovato morto a Roma : è precipitato dal 4 piano di un hotel - “era visibilmente ubriaco” : Sono ancora da chiarire le cause della morte di Paolo Stefano Tenna avvenuta la notte scorsa a Roma . Il corpo del 47enne amministratore delegato della Film Investimenti Piemonte, consigliere d’amministrazione della Film Commission Torino Piemonte e di Cinecittà Holding è stato ri trovato alle 6.30 di oggi in piazza San Bernardo a pochi passi da piazza Repubblica, sotto la finestra della stanza dell’ hotel Mascagni dove alloggiava. Tenna si trovava ...

Basket : Auxilium Torino ha trovato i fondi per finire la stagione : L’Auxilium Torino terminerà la stagione, una nota della Federazione Italiana Pallacanestro ha tranquillizzato l’ambiente L’Auxilium Torino riuscirà a terminare il campionato di Serie A. Questa la buona notizia riportata da una nota della Federazione Italiana Pallacanestro nelle ultime ore: “il club sembra aver reperito le risorse necessarie per portare a termine il campionato in corso, le attività di verifica già in ...