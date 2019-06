Superbike – Rea re a Misano | sua gara-1 | Bautista terzo

VIDEO Superbike - gara-1 GP Misano 2019 : highlights e sintesi. Rea vince sul bagnato - Bautista terzo - due bandiere rosse : Jonathan Rea ha vinto la gara-1 del GP Misano 2019, tappa del Mondiale Superbike che è andata in scena sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli. Il pilota della Kawasaki si è imposto al termine di una gara sospesa per due volte a causa di una pioggia intensa. Il britannico è riuscito a guadagnare terreno nei confronti di Alvaro Bautista, lo spagnolo della Ducati ha concluso in terza posizione e ora ha 32 punti di vantaggio sul Campione del ...

Superbike - GP Misano 2019. Rea : “Vittoria importante - condizioni difficili”. Bautista : “Podio pesante - prima gara sul bagnato” : Jonathan Rea ha vinto la gara-1 del GP Misano 2019, tappa del Mondiale Superbike. Il centauro della Kawasaki si è imposto sull’asfalto bagnato del circuito intitolato a Marco Simoncelli al termine di una gara infinita caratterizzata da due interruzioni a causa della forte pioggia che si è abbattuto sulla Riviera Romagnola. Il britannico ha sfruttato al meglio le condizioni dell’asfalto ed è riuscito a trionfare guadagnando un ...

Superbike - Risultato Gara-1 GP Misano 2019 : Rea mantiene i nervi saldi e torna al successo - Bautista terzo dietro a Sykes : Un emozionante Gara-1 del GP di Misano ha visto trionfare sotto un vero diluvio Jonathan Rea sulla sua Kawasaki, il quale ha approfittato della caduta di Alex Lowes quando era in testa. In seconda piazza arriva lo storico podio BMW con Tom Sykes precedendo il leader del Mondiale Alvaro Bautista che può ringraziare i problemi di alcuni suoi rivali per questo comunque soddisfacente Risultato dove ha limitato al meglio i danni. Alessandro Delbianco ...

Superbike - GP Misano 2019 : risultato superpole. Rea è velocissimo - Bautista chiude quinto e Melandri è solo 13° : Il nord-irilandese Jonathan Rea (Kawasaki) conferma i favori del pronostico ed ottiene la pole position del GP di Misano, settimo round del Mondiale 2019 di Superbike. Sul tracciato dedicato a Marco Simoncelli, il centauro britannico si è confermato il migliore, pennellando ogni curva del circuito nostrano e rafforzando la convinzione che batterlo qui sarà complicato. La ZX-10RR, infatti, pare sposarsi alla perfezione con le caratteristiche di ...

Superbike oggi - GP Misano 2019 : orari Superpole e gara-1 - canali tv - streaming e programma : Dopo la prima giornata disputata ieri, e dedicata alle prove libere, si entra nel vivo ufficialmente del Gran Premio di Italia 2019 della Superbike. Sul circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico, infatti, è tempo di Superpole e gara-1 in un sabato quanto mai infuocato. Alvaro Bautista farà di tutto per rifarsi dopo la caduta di gara-2 nel GP di Spagna e dovrà vedersela dagli attacchi di Jonathan Rea e delle Yamaha. Chi la spunterà? Il sabato ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 : Alvaro Bautista in testa - +41 su Rea : Alvaro Bautista allunga al comando del Mondiale Superbike 2019 con 41 punti di vantaggio su Jonathan Rea al termine di Gara-2 del GP di Spagna. LA Classifica Mondiale 2019 Superbike Alvaro Bautista300DUCATI JONATHAN REA259KAWASAKI MICHAEL VAN DER MARK188YAMAHA ALEX LOWES142YAMAHA LEON HASLAM130KAWASAKI MARCO MELANDRI102YAMAHA TOPRAK RAZGATLIOGLU95KAWASAKI CHAZ DAVIES94DUCATI SANDRO CORTESE83YAMAHA TOM SYKES80BMW JORDI TORRES65KAWASAKI MICHAEL ...

Superbike - Risultato FP2 GP Misano 2019 : Van der Mark batte tutti ma cade sul finale. Rea e Bautista inseguono da vicino : Le seconde prove libere del GP di Misano 2019 sembravano aver sorriso a Michael Van der Mark, assoluto protagonista dei giri finali dove in scia a Jonathan Rea è riuscito a mettere a segno un grande 1’36.021 (otto millesimi meglio del tempo fatto registrare nella mattinata dal pilota della Kawasaki), ma proprio nell’ultimo tentativo cronometrato, a prove di fatto terminate, il centauro della Yamaha è stato protagonista di una bruttissima ...

Superbike - Risultato FP1 GP Riviera di Rimini 2019 : Rea vola - Bautista è terzo e Melandri chiude settimo : Si diceva alla vigilia che il circuito di Misano sarebbe stato adatto alla Kawasaki e il quattro volte iridato Jonathan Rea lo ha subito ribadito nel corso delle prove libere 1 del GP della Riviera di Rimini, settimo round del Mondiale 2019 di Superbike. Sul tracciato dedicato a Marco Simoncelli, il nord-irlandese, in sella alla ZX-10RR, ha messo in mostra un grande passo, realizzando il best time di 1’36″029. Lui, che l’anno ...

