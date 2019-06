L' uso della nave madre da parte degli scafisti non è affatto una novità

Calciomercato - le notizie di oggi – Le decisioni del Milan su André Silva e Suso - gli obiettivi del Lecce - l’offerta record della Juventus per Salah : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. ANDRE’ Silva E Suso – La programmazione del Milan entra sempre di più nel vivo. Maldini, Boban e Giampaolo pianificano le strategie di mercato. Deciso il futuro di Suso e André ...

Cocoricò chiuso per fallimento - il locale simbolo della movida di Riccione : Per la storia delle discoteche della Riviera romagnola si chiude un’epoca: il gruppo Cocoricò, cui fa capo l’omonima disco sulle colline di Riccione simbolo delle notti trasgressive degli anni ’90, è stato dichiarato fallito. Lo ha deciso il 4 giugno il Tribunale di Rimini respingendo la richiesta di concordato preventivo e accogliendo la richiesta di fallimento presentata dall’Agenzia delle Entrate per una ...

Il cuncursu ha chiuso a Chiaramonte la festa della Madonna delle Grazie : A Chiaramonte Gulfi con il tradizionale “cuncursu”, si sono chiusi i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie

Basket - Mondiali 2019 : i 15 convocati della Francia. C’è Nando De Colo - escluso Fabien Causeur : Il CT della Francia Vincent Collet ha annunciato la rosa di 15 giocatori che prepareranno il prossimo Mondiale in Cina, che comincerà il 31 Agosto. Da questa prima lista ne verranno scelti dodici e dunque ci saranno tre esclusioni. Una squadra fortissima quella transalpina, che potrà contare anche su giocatori NBA come Rudy Gobert (Utah Jazz), Nicolas Batum (Charlotte Hornets), Timothe Luwawu Cabarrot (Chicago Bulls) e Frank Ntilikina (New York ...

Riscatto della laurea agevolato - in tre mesi oltre 10mila richieste : ma conviene solo a chi ha concluso gli studi prima del 1995 : Stanno toccando livelli record le richieste di Riscatto della laurea. Sono 21mila le domande pervenute all’Inps da marzo, ovvero da quando il governo ha introdotto la possibilità di Riscatto agevolato, fino a maggio: circa la metà (10.139) sono quelle che - stando alle nuove regole - permettono di accedere a un Riscatto low cost.Per fare un confronto con l’anno precedente, nel 2018 sono arrivate in media 2320 richieste ...

Meteo - allerta ‘arancione’ in Piemonte : chiuso un tratto della statale 659 : La ‘strada statale 659 ‘delle Valli Antigorio e Formazza’ è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni tra le località Canza (km 36,400) e Cascate Toce (km 40) nel Comune di Formazza, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola. La chiusura – si legge in una nota – è stata disposta da Anas (gruppo Fs italiane) in via precauzionale, in considerazione dell’allerta Meteo con livello di criticità ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Giugno : L’attore per un applauso spesso è disposto a giocarsi la madre - Tullio Solenghi a 11 anni sul piatto della vita ha rilanciato con la scuola : “Il primo pubblico sono stati i compagni di classe - il primo copione le imitazioni dei professori - la docente di Fisica la vittima preferita : giro di Marco Travaglio Le grandi scoperte. “La Repubblica delle Idee, fra gli ospiti Fabio Fazio: ‘La Rai è terreno di scontro della politica’” (Repubblica, prima pagina, 8.6). Ma va? Ma siamo proprio sicuri? Prima e dopo la cura. “Notte serena Amici, oggi non c’è un cazzo da festeggiare” (Matteo Salvini, europarlamentare Lega Nord, Twitter, 2.6.2013). “Non capisco cosa […] Il Marmidone Musica per il funerale: la tradizione ...

Dalla Spagna – Atletico Madrid su Hysaj - alternativa ad Arias. Può liberarsi alla metà della clausola - i dettagli : L’Atletico Madrid su Hysaj Elseid Hysaj terzino albanese del Napoli potrebbe lasciare il club azzurro . Il suo futuro potrebbe essere in Spagna, all’Atletico Madrid, Diego Simeone cerca un’alternativa ad Arias: nelle ultime ore sono salite le quotazioni del terzino della SSC Napoli. Come riportato da As, Hysaj può liberarsi intorno ai 25 milioni di euro, costo nettamente inferiore ai 50 milioni previsti Dalla clausola ...

La modella che accusa Neymar di stupro ha diffuso un video in cui lo schiaffeggia in camera da letto : Emergono nuovi dettagli sul caso Neymar. Najila Trindade Mendes, la modella che accusa il brasiliano di stupro e aggressione, ha parlato ad una tv brasiliana, la Sbt, della faccenda. Inoltre “Record Tv”, un’altra emittente televisiva brasiliana, ha reso pubblico un video che riprende i due in una stanza di albergo il giorno dopo la presunta aggressione. Nel video la modella colpisce il giocatore del Psg.“Sai perché ...

Della Valle ha chiuso la cessione della Fiorentina a Commisso : Dopo 17 anni, di cui alcuni vicini alle prime posizioni, la Fiorentina che Diego della Valle ha preso per mano dopo il fallimento e riportato in Serie A si appresta a cambiare ufficialmente proprietario. L'imprenditore della moda, alla guida del gruppo Tod's, l'ha infatti - sia pur non ancora ufficialmente - ceduta al magnate italo americano Rocco Commisso, in cambio di una cifra vicina ai 170 milioni di euro. È questo il risultato dell'ultima ...

Il CorSport : “Se il Real Madrid vuole Koulibaly - deve pagare i 150 milioni della clausola” : Il Real insiste nel tentativo di sottrarre Koulibaly al Napoli? Il Corriere dello Sport titola “Koulibaly. Intrigo Real” e mette in relazione l’interesse del Napoli per tre giovani interessanti dei Blancos e il corteggiamento della Casa Real per Kalidou. Il quotidiano scrive che il club di Florentino Perez ha già bussato alla porta del Napoli e ha offerto 90 milioni per Koulibaly. La risposta di De Laurentiis è stata picche. Ora, però, al ...

Luca Daffrè deluso? Il parere della fidanzata di un ex tronista di UeD : Uomini e Donne, Luca Daffrè: Angela Caloisi dice la sua sui social Luca Daffrè è stato sicuramente uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione del Trono Classico di Uomini e Donne. Difatti il giovane ha dapprima corteggiato Teresa Langella, e successivamente Angela Nasti. Tuttavia nè l’una nè l’altra tronista hanno deciso di sceglierlo, prendendo altre decisioni. Inutile negare che Luca Daffrè, soprattutto per il no ...

Genova : chiuso un tratto della statale 586 per una frana : Sulla strada statale 586 della Valle dell’Aveto è chiuso da ieri sera il tratto al km 42,000, fra le località di Rezzoaglio e Borzonasca, nella città metropolitana di Genova, in entrambe le direzioni, a causa di una frana. Le deviazioni vengono segnalate in loco. Sul posto è presente il personale di Anas, delle forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Lo ...

Nicola Amoruso : “Mai vicini Klopp e Guardiola - sono chiare le idee della Juventus” : Nicola Amoruso, ha parlato a Radio bianconera della situazione allenatore per la Juventus. Le sue parole : “Mi hanno detto che non ci sono spiragli con altri allenatori c’è Sarri per la panchina bianconera. Mi hanno detto che Sarri è molto vicino alla Juventus. Non ci sono mai state trattative con Klopp e Guardiola, so che si sta chiudendo con Sarri. Bisognerà trovare un accordo con il Chelsea, ma so che sono quelle le intenzioni ...