Legge sul libro | tetto del 5% agli sconti e una card per i più poveri

Le Leggende metropolitane sulla musica : Festa della musica 2007, Place des Vosges, Parigi (THOMAS COEX/AFP/Getty Images) Il 21 giugno, anche in Italia, si è celebrata la Festa della musica. Nata in Francia nel 1982 su iniziativa del Ministero della cultura, è diventata poi un evento internazionale sempre più partecipato. Lo scopo della giornata è affermare l’importanza della musica portando i musicisti, dilettanti o professionisti che siano, in qualunque spazio pubblico sia ...

Legge sfascia-parchi - governo la impugna davanti alla Consulta : “È competenza statale - non regionale” : Un ministro leghista che porta alla Consulta la Legge leghista, invocando norme costituzionali a tutela dell’ambiente. Sembra strano, ma è ciò che è successo nell’ultimo Consiglio dei ministri, quando la responsabile degli Affari Regionali, Erika Stefani, ha annunciato a nome del governo l’impugnazione davanti alla Corte Costituzionale della Legge regionale della Liguria numero 3 del 2019, fortemente voluta dall’assessore all’Ambiente Stefano ...

Imu e Tasi - proposta di Legge Lega : fusione in una unica imposta sulla casa : La proposta di legge della Lega di Matteo Salvini è stata presentata ufficialmente lo scorso 7 dicembre 2018 ma ora, con i rapporti di forza decisamente a favore del partito del vicepremier e Ministro dell'Interno, potrebbe subire una decisa accelerazione. In fondo l'obiettivo della proposta di legge è abbastanza condivisibile. E cioè fondere Imu e Tasi in unica imposta in modo da combattere la stratificazione normativa che ha portato a una ...

La Camera oggi al voto sul decreto Crescita : ecco gli emendamenti e le novità al disegno di Legge : oggi la Camera voterà la fiducia sul decreto Crescita, dopo un iter di scontri, emendamenti e rinvii. Il testo dovrà poi passare all'esame in Senato ed essere convertito in legge entro il 29 giugno, pena la scadenza. Vediamo qualcuna fra le principali novità e modifiche al decreto, dal Salva-Roma, al fondo per Radio Radicale e le norme per contrastare l'evasione fiscale.Continua a leggere

Maturità 2019 - i consigli di Elisa Di Francisca sull’esame : “Vivetelo con Leggerezza” : Come affrontare la Maturità 2019? Ecco aneddoti e consigli della campionessa olimpica di fioretto Elisa Di Francisca, che ha risposto alle domande più cercate su Google sugli esami di Stato in corso: "Il mio voto? Il minimo indispensabile. Gli esami sono una bella esperienza da vivere con leggerezza e con la consapevolezza che si è fatto il possibile".Continua a leggere

Spazzacorrotti - Cassazione invia atti alla Consulta : da valutare se irretroattività della Legge è costituzionale : La legge Spazzacorrotti è incostituzionale? È quanto dovrà stabilire la Consulta dopo che la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale, inviando gli atti alla Corte costituzionale. Quest’ultima dovrà decidere sulla irretroattività della legge, che dal 31 gennaio manda obbligatoriamente in carcere i condannati definitivi per reati contro la pubblica amministrazione, senza poter ...

Maternità surrogata solidale - convegno in sede Cgil sulle pdl. Landini prende le distanze : “Nessun appoggio alla Legge” : ‘Gestazione per altri’ solidale, contro ogni forma di sfruttamento, con un ‘patto di gravidanza’ (o accordo) e un registro delle ‘gestanti per altri’. Sono alcuni punti delle due proposte di legge illustrate oggi al convegno ‘Fecondazione medicalmente assistita e gestazione per altri: la possibilità di un figlio nel 2019’, messe a punto – dopo un lungo lavoro con giuristi, medici, esperti ...

Azionariato popolare - primi passi (per Legge) anche in Italia : emendamento introduce organo consultivo nei club : Il calcio in mano ai tifosi. All’estero a volte e in forme diverse è già realtà, in Italia solo un’utopia: l’Azionariato popolare rimane un tabù per il nostro calcio, dove il piccolo imprenditore locale o il grande magnate straniero resta l’unica soluzione per mandare avanti un club, con la partecipazione dei tifosi che viene archiviata come infattibile se non proprio osteggiata. Adesso, però, qualcosa si muove: il governo ha approvato un ...

Legge sull'eutanasia - il 24 giugno alla Camera ma è scontro tra Lega e 5 Stelle : Non esiste un testo unico da discutere. Il Movimento è per il sì a una dolce morte a maggiorenni, malati terminali e in ospedali pubblici; la Lega è pronta a cancellare con un colpo di spugna diritti già acquisiti. Il Parlamento ha tempo fino a settembre per legiferare, poi...

Québec - nuova Legge sull'immigrazione : 9.14 La provincia canadese del Québec ha approvato una controversa legge sull'immigrazione, che sposta l'attenzione nel sistema di accoglienza dal principio 'primo arrivato, primo servito' a un maggiore interesse verso le competenze utili nel mercato del lavoro locale. In base alle nuove norme, circa 18 mila richieste saranno respinte, andando a colpire circa 50 mila persone (molte delle quali già residenti),che dovranno riavviare l'iter per ...

Hong Kong - storiche proteste contro la Legge sull’estradizione in Cina : 2 milioni in piazza [FOTO] : Quasi 2 milioni di persone a Hong Kong hanno partecipato oggi alla manifestazione indetta per la seconda domenica di fila contro la legge sulle estradizioni in Cina, quasi il doppio di domenica scorsa: sono le stime fornite dagli organizzatori del Civil Human Rights Front. L’ex colonia britannica ha una popolazione di poco superiore a 7,4 milioni di persone. Il governatore di Hong Kong, Carrie Lam, si e’ scusata per il controverso ...

A Hong Kong marea umana : più di un milione contro la Legge sulle estradizioni in Cina : La seconda marcia in corso oggi a Hong Kong contro la legge sulle estradizioni in Cina avrebbe già raggiunto un numero di adesioni più alto della prima, tenuta domenica scorsa, che gli organizzatori hanno stimato in poco più di un milione di persone.Lo sostengono i media locali, secondo i quali la polizia ha aperto più corsie stradali alla marea di gente e dopo quasi due ore dall’inizio della marcia, c’era ...