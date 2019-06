Conte con Unione Europea determinati e costruttivi

Lei non è tua figlia - su Raidue il thriller su una figlia Contesa e rapita : Un caso di rapimento ed una protagonista alle prese con una donna dal passato tragico: questa sera, 22 giugno 2019, alle 21:05, su Raidue va in onda Lei non è tua figlia, film-tv del 2015 che affronta in chiave thriller il tema dei rapimenti di minori.Lei non è tua figlia, la trama Stacey Wilkins (Andrea Roth) è una detective specializzata in casi di minori scomparsi, che da qualche tempo è in pausa forzata dopo che, durante un'indagine, un ...

Conte : "Crescita non basta per avere una vita felice - sia equa e sostenibile" : "L'attenzione a una prospettiva di crescita equa e sostenibile, inclusiva e quanto più possibile, diffusa rappresenta l'orizzonte ideale al quale tendere". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo secondo Forum internazionale del Gran Sasso. "Il tema dei cambiamenti climatici, che è solo una delle molteplici questioni riconducibili alla dimensione di una crescita a misura d'uomo, è ormai ...

Fiorentina - l’assessore allo sport : “Contenti di Commisso” : “Siamo contenti che Rocco Commisso creda tanto nella citta’ di Firenze. Questa e’ una cosa importante”. Sono le dichiarazioni dell’assessore allo sport del comune di Firenze, Cosimo Guccione che a margine della presentazione delle date dei concerti di Luciano Ligabue e della coppia Laura Pausini-Biagio Antonacci, che si terranno allo stadio ‘Franchi’ ha parlato dell’arrivo alla Fiorentina di ...

Terremoto - il premier Conte : “possiamo fare di più per la ricostruzione - per l’Italia scienza dei fenomeni atmosferici sarà pilastro” : “Nei territori che hanno subito le ferite del Terremoto viaggio spesso, voglio testimoniare l’attenzione del Governo per queste zone“. L’ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, arrivato a Teramo per partecipare al Forum internazionale del Gran Sassoorganizzato dalla Curia e dall’Universita’. “Abbiamo inserito delle norme da ultimo nel decreto sblocca-cantieri che ormai e’ legge. ...

Terremoto - Conte : ricostruzione - no indugi : 13.31 "L'opera di ricostruzione, dopo i mesi dell'emergenza, è certamente lunga e complessa" ma "non possiamo permetterci di indugiare oltre". Così il premier Conte parlando, al Forum del Gran Sasso a Teramo, della ricostruzione delle zone colpite dal Terremoto. "Non è più tollerabile-spiega-procedere a ritmi che risultano oggettivamente incompatibili" con l'esigenza di dare a chi abita qui il diritto a "recuperare un'esistenza normale". E ...

The Hills : New Beginning in Contemporanea mondiale su MTV il 24 giugno : The Hills: New Beginning la premiere in contemporanea mondiale anche in Italia su MTV canale 130 di Sky nella notte tra il 24 e il 25 giugnoLa stagione poi partirà a settembre su MTV ItaliaL’attesa è finita! Su MTV, il canale di intrattenimento di Viacom International Media Networks Italia, presente in esclusiva sul canale 130 di Sky, arriva finalmente la premiere di “The Hills: New Beginnings” che andrà in onda nella notte tra il 24 e 25 ...

Giuseppe Conte non vuole essere scaricato : dopo il fallimento con Bruxelles segue la linea di Salvini : La trattativa con Bruxelles non è andata come sperava Giuseppe Conte e così il premier deve utilizzare strumenti più Salviniani. I partner della zona Euro infatti non hanno alcuna intenzione di fare dietrofront, lo hanno precisato anche ieri venerdì 21 giugno, quando hanno fatto sapere di "non aver

Bruxelles alle strette - da Conte e Salvini; Germania e Francia potrebbero non avere i voti per il presidente della Commissione : Bruxelles, potrebbero non bastare i voti di Germania e Francia per il presidente della Commissione, Salvini e Conte premono anche la Gran Bretagna potrebbe astenersi al voto Bruxelles Stretto in una morsa, la Commissione da un lato e Salvini dall’altro, Giuseppe Conte si prepara ad indossare la cintura esplosiva scegliendo il lato-Salvini. La trattativa a Bruxelles … Continue reading Bruxelles alle strette, da Conte e Salvini; ...

Giuseppe Conte con Salvini : "Procedura d'inflazione? Blocchiamo tutto" : Non è bastata la lettera del premier Giuseppe Conte nè i due giorni di vertice europeo per assicurare all’Italia la salvezza dalla procedura per debito eccessivo che si avvicina sempre di più. La trattativa non ha fatto progressi, e il silenzio della Ue è più preoccupante che carico di speranza. In

Silvio Berlusconi in aiuto a Giuseppe Conte contro l'Ue : il piano - governo nel mirino : Questo giornale vuole bene a Giuseppe Conte come lo si può volere a un commissario tecnico della nazionale di calcio che riteniamo incapace. Facciamo il tifo per lui, ma siamo realisti e vediamo tutti i limiti, suoi e della sua squadra. Così ieri abbiamo scritto che sarebbe andato a Bruxelles a pren

L'asse Conte-Tria conferma le tensioni nel governo sulla Flat Tax : Nel difficile incastro sulle nomine dei vertici Ue, l'Italia prova ad inserirsi per portare a casa lo stop alla procedura di infrazione per disavanzo eccessivo. "Sono due partite distinte", tiene a chiarire il premier, ma al di là delle dichiarazioni ufficiali della Merkel, "con Conte non abbiamo parlato di questo", ha spiegato la cancelliera tedesca al termine del Consiglio europeo, Roma è pronta ad appoggiare le differenti ...

SCENARIO/ Il doppio tradimento del Governo Conte : L'Italia non sembra voler evidenziare le difficoltà di Francia e Germania. E anzi il Governo rinuncia a mantenere le sue promesse

Il mondo non è più lo stesso - visto da Forrest Conte : “Il mondo non ti sembrerà più lo stesso dopo averlo visto con gli occhi di Forrest Gump” era il claim di lancio del film di Zemeckis. Era il 1994, e con la scusa che fanno 25 anni ne arriva la versione restaurata, il fascino del cinema è il vintage. Ma era il 1994, e il fascino del cinema è invece s

Immigrazione - attivista portoghese rischia 20 anni in Italia. Duro confronto tra Costa e Conte. Il premier italiano : “Non posso farci nulla” : C’è stato un confronto deciso tra il premier Giuseppe Conte e il collega portoghese Antonio Costa durante il Consiglio europeo di Bruxelles. Un confronto che ha messo tra parentesi per qualche intenso minuto la procedura di infrazione contro l’Italia e ha avuto al centro le sorti di Miguel Duarte. Il ragazzo, 25 anni, portoghese è stato fermato dal...