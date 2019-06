Bimbo annegato | Da solo per 8 minuti

Ravenna - Bimbo annegato a Mirabeach : indagati anche il bagnino e responsabile sicurezza : Continua a far parlare di sé la vicenda che ha visto come vittima un bambino di soli quattro anni, morto annegato il 19 giugno scorso in una piscina del parco Mirabeach, situato a Ravenna. Secondo le ultime indiscrezioni, oltre alla madre del bimbo, attualmente indagata a piede libero per omicidio colposo, sotto inchiesta sarebbero anche il bagnino della piscina e il responsabile della sicurezza. La mamma della vittima è stata sentita ...

Bimbo annegato a Mirabilandia : oltre alla madre sono almeno 10 gli ingagati : Gli investigatori al lavoro su eventuali responsabilità penali: oltre a chi aveva il compito di vigilare sul Bimbo, e cioè la madre, anche il servizio di salvataggio e la sua organizzazione interna

Ravenna - Bimbo di 4 anni muore annegato in una piscina di Mirabilandia : L’hanno visto riverso a faccia in giù nell’acqua di una piscina per bimbi, ma ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile. Un bambino di 4 anni è morto per un possibile annegamento all’interno di ‘Mirabeach’, la zona delle piscine del parco di Mirabilandia a Ravenna. Il piccolo è stato notato dagli addetti al salvataggio verso le 15.30. Gli operatori del 118 sono intervenuti con una ambulanza ed un elicottero, ma il piccolo è ...

