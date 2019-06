Anni da cani Un libro per rispondere a quelli che “meritiamo di più”

ilnapolista

(Di sabato 22 giugno 2019) In un momento storico in cui allo stadio si rifiutano magliette simboliche invece di conservarle come cimeli ed in cui le contestazioni si sprecano, nonostante la stagione più che soddisfacente, leggere libri come quello di Diego Pugliese è come ricevere una carezza. Napolista della prima ora, Diego ci è particolarmente caro, lo ammettiamo. Emigrato in Irlanda ormai da tanto tempo, segue il Napoli da quando aveva otto. Ha attraversato stagioni veramente orribili, durante le quali era lecito pensare non ci fosse alcun futuro per la squadra. Non a caso ilsi intitola “da”. Racconta le stagioni azzurre dal 1996/97 al 2006/07: “Undici stagioni tristi ed orribili.di lacrime, di impotenza, di cocenti sconfitte ed umilianti goleade.terribili.da”.che restano vividi nella sua memoria e che, Diego ne è convinto, hanno contribuito a fare di lui ciò ...

Topogig94032706 : RT @EliElicats: TERENCE, PIT 4 anni, un adone coccolone in canile. - Hormiga Adozioni cani gatti - RivoltaIdeale : #Padania anni '20: vecchi, negri e cani (non necessariamente in quest'ordine...) - Gino_1959 : RT @24zampe: E' morto a 96 anni Franco Zeffirelli. Disse: “Ho amato e amo così tanto i cani che il mio sogno è quello di spegnermi con uno… -