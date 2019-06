Royal Ascot | i cappelli più eleganti e folli

Royal Family - sfilata di cappellini ad Ascot - : Francesca Rossi Il Royal Ascot non è solo una competizione di cavalli che la Royal Family non perderebbe per tutto l’oro del mondo, ma anche una sfilata di cappellini stravaganti e look memorabili da ammirare nei diversi settori del parterre che ospita teste coronate e vip Cosa ricorderemo alla fine del Royal Ascot, la competizione di cavalli più famosa al mondo? Di certo rimarranno impressi nella memoria collettiva i look delle ...

Meghan Markle umiliata! il matrimonio durerà tre anni e Harry snobba il Royal Ascot : Meghan Markle si è aggiudicata l’ennesimo soprannome crudele: “Sposa laureata”. Il nomignolo, che le è stato appioppato da uno dei membri anziani della Famiglia Reale, sembra un nonsenso ma in realtà nasconde una cattiveria, ossia il matrimonio tra l’ex attrice e Harry durerà solo tre anni, come un corso di laurea.-- Voci di divorzio si erano già inseguite in passato, mentre Meghan era in dolce attesa, poi erano state subito insabbiate. Pare ...

Kate regina di stile in abito color cielo (e sexy trasparenze) al Royal Ascot : Kate Middleton regina di eleganza, anche ad Ascot. La Duchessa di Cambridge, di celeste vestita, è stata protagonista indiscussa del Royal Ascot, celeberrima gara di cavalli molto amata dalla regina Elisabetta.Se durante l’edizione 2018 il ruolo di protagonista era stato ceduto alla cognata Meghan Markle, il ritorno di Kate Middleton ad Ascot non ha deluso le aspettative, vedendola esibire un look dai toni cielo. La Duchessa ha ...

C'è anche la Galanti! Kate Middleton se la ride con le cugine al Royal Ascot : Il Royal Ascot ha aperto ufficialmente i battenti in un tripudio di abiti sfarzosi e di cappellini eccentrici. Kate Middleton è stata la protagonista assoluta della giornata, stupenda e radiosa in abito celeste, la stessa nuance scelta dalla Regina Elisabetta. La Duchessa non ha lasciato per un attimo il suo William, anche lui impeccabile in tight. Grande assente, ma giustificata, Meghan Markle, ancora in maternità.-- Kate è arrivata in ...

Royal Ascot 2019 - tutte le mise delle reali (e non solo) : Kate Middleton in Elie SaabCamilla Parker-BowlesZara PhillipsEugenie di YorkBeatrice di YorkElisabetta IILa principessa AnneSophie, contessa di WessexIl re Willem-Alexander e la regina Maxima d'OlandaEmma Weymouth e Lady Kitty Spencer Lady Natasha Rufus Isaacs Georgia FowlerJodie KiddFlora Macdonald Johnston Kate Silverton e Charlotte HawkinsRosie Tapner Isabell KristensenGinnie Chadwyck-HealeyFrancesca Cumani Anouska LancasterCharlotte Carroll ...

Kate incanta vestita di blu al Royal Ascot e dissipa i rumors sulla sua crisi matrimoniale - : Roberta Damiata Con un vestito color pervinca e un sorriso smagliante Kate lascia tutti a bocca aperta al Royal Ascot, soprattutto chi parlava della crisi del suo matrimonio E’ stata la duchessa di Cambridge, Kate Middleton ad affascinare quest’anno il Royal Ascot e a dare lustro all’intera Famiglia Reale presente. Con una creazione in pizzo color Pervinca di Elie Saab, Kate era raggiante e sorridente mentre salutava Zara Tindall, e ...

Kate Middleton osa con le trasparenze al Royal Ascot. Ma la rivelazione è la nipote di Diana : Kate Middleton è arrivata al primo giorno del Royal Ascot, sfilando in carrozza accanto a Camilla. Da quando è moglie di William, è la terza volta che Kate presenzia all’evento ippico più famoso d’Inghilterra. È molto più di una corsa di cavalli, è l’appuntamento mondano in cui le donne dell’alta società si mettono in mostra con cappelli bizzarri, a volte vere e proprie opere d’arte, e con abiti che sono un trionfo di pizzi e ...