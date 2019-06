Pietro | Sono figlio di Morandi e nel rap non ero il benvenuto

Pietro TREDICI/ Figlio di Gianni Morandi : 'Per mio padre sono andato dallo psicologo' : PIETRO TREDICI, Figlio di Gianni Morandi, racconta la difficoltà di emergere come rapper e di scrollarsi di dosso l'etichetta di Figlio d'arte.

Pietro Tredici Morandi : "Figlio di papà? Sono andato dallo psicologo per anni" - : Novella Toloni Pietro Tredici, cantante emergente, parla a Vanity Fair del rapporto con il padre Gianni Morandi. Lui, che non si considera figlio d’arte, cerca di emergere con le sue forze, provando a tenere lontano il suo cognome ingombrante Pietro Morandi, in arte Pietro Tredici 22 anni bolognese, è un volto emergente della scena musicale rap. Una voce giovane che, tanto per fare un esempio, ha raggiunto quasi quattro milioni di ...

Canottaggio - Europei 2019 : Stefano Oppo e Pietro Ruta sono d’argento nel doppio pesi leggeri! : Arriva un’altra medaglia in specialità olimpiche per l’Italia agli Europei di Canottaggio di Lucerna, in Svizzera, dove gli azzurri Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta chiudono al secondo posto nel doppio pesi leggeri maschile alle spalle della Germania, oro, e davanti al Belgio, bronzo. Vittoria per la Germania di Jonathan Rommelmann e Jason Osborne, che fanno gara di testa dall’inizio alla fine e, pur non riuscendo a staccare ...

Pamela MastroPietro - l’attesa per la sentenza per Innocent Oseghale : i giudici sono in camera di consiglio : I giudici della Corte di assiste di Macerata sono entrati in camera di consiglio alle 14. 45. Secondo il presidente Roberto Evangelisti per emettere la sentenza per la morte di Pamela Mastropietro ci vorranno “alcune ore”. Prima della lettura del dispositivo ci sarà un preavvertimento alle parti di 15-20 minuti. Unico imputato è il 30enne nigeriano Innocent Oseghale, accusato di omicidio, vilipendio di cadavere e violenza sessuale. I ...

L’Unità - BelPietro direttore per un giorno : “La salvo perché non sono un censore”. Fnsi : “La decisione dell’editore sconcerta” : “sono uno spirito libero. Tanto libero da decidere di firmare L’Unità per un giorno. Il quotidiano fondato da Antonio Gramsci è fuori dalle edicole da parecchio tempo a causa di una crisi che ha portato più volte alla chiusura e la testata rischia di sparire. L’editore mi ha chiesto di consentire il suo ritorno in edicola almeno per un giorno, per mantenere accesa la fiammella del quotidiano comunista”. Così, ...

Elezioni Europee - 5 “impresentabili” per la commissione Antimafia : ci sono anche Silvio Berlusconi e Pietro Tatarella : Silvio Berlusconi e Pietro Tatarella, il consigliere comunale di Forza Italia finito ai domiciliari nell’inchiesta sulle tangenti Lombardia, sono nella lista dei 5 impresentabili stilata dalla commissione Antimafia in vista delle Elezioni Europee. L'articolo Elezioni Europee, 5 “impresentabili” per la commissione Antimafia: ci sono anche Silvio Berlusconi e Pietro Tatarella proviene da Il Fatto Quotidiano.

Max Biaggi - lutto devastante : è morto papà Pietro. "Non sono arrivato in tempo - non me lo perdonerò mai" : È morto a 77 anni Pietro Biaggi, il papà del campione di motociclismo Max Biaggi. A darne notizia è stato lo stesso pilota, con un commovente post su Instagram. La foto mano nella mano al capezzale del padre, in ospedale, e poi un ricordo straziante: "Non mi hai aspettato papà mio. Ho provato invano

Pietro Tatarella e Fabio Altitonante - chi sono i 2 consiglieri di Forza Italia arrestati nell’inchiesta su appalti e tangenti : sono gli ex enfant prodige, la classe emergente, la speranza per un ricambio delle file di Forza Italia, nuova linfa possibile per proseguire la storia degli azzurri soprattutto nel cuore della Lombardia, dove il partito è nato oltre 25 anni fa. Oggi Pietro Tatarella e Fabio Altitonante sono finiti agli arresti, il primo in carcere e il secondo ai domiciliari, in un’inchiesta per corruzione condotta dalla Direzione distrettuale antimafia. ...

Pietro Senaldi : se gli stupratori sono di destra vanno sul giornale - se sono immigrati vanno a casa : Ieri una brutta vicenda di cronaca si è guadagnata l'apertura di molti autorevoli quotidiani. Altri l'hanno messa con grande evidenza in prima pagina. Noi di Libero, e pochi altri, non l'abbiamo fatto. Si tratta dello stupro di una donna da parte di due militanti ventenni di casaPound, uno dei quali